PSG'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Idrissa Gueye'nin takımının cumartesi günü Montpellier'i 4-0 yendiği karşılaşmada forma giymemesinin nedeninin forma numaralarının gökkuşağı renkleriyle yazılması olduğu ortaya çıktı. Bu şekilde bir formayla oynamak istemeyen Gueye bu nedenle teknik heyet tarafından tercih edilmedi.

Ligue 1'de mücadele eden takımların büyük bir bölümü 17 Mayıs Salı günü gerçekleşecek Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü nedeniyle destek amaçlı olarak özel formalar giyerken, bir dönem Everton ve Aston Villa formaları da giyen Gueye bu desteğin karşısında durdu. Pochettino bu durumu, "Kişisel sebepler" olarak açıkladı.

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre Gueye'nin forma giymemesinin sebebi gökkuşağı renklerine sahip bir formayla mücadele etmek istememesiydi.

Eşcinsellik ülkesinde suç

İngiliz basınından Daily Mail Senegalli oyuncunun menajeriyle iletişim kurarken, eşcinselliğin 32 yaşındaki oyuncunun ülkesinde yasak olması ve bazı İslam ülkelerinde ölümle cezalandırılmasının bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

Eşcinsel evliliğinin yasa dışı olduğu Senegal'de eşcinsellik beş yıl hapisle ve zaman zaman ölümle cezalandırılıyor. Senegal'in başkenti Dakar'da şubat ayında binlerce kişinin katıldığı ve LGBTQ topluluğu için verilen cezaların daha da ağırlaştırılması için bir protesto düzenlenmişti.

Öte yandan Le Parisien'de yer alan habere göre Fransa'da 2021 yılında LGBTQ topluluğuna karşı işlenen suçlar yüzde 28 artış gösterdi.

Daha fazla okuma