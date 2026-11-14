İdolü CR7'yi onurlandırdığı gecede Hojlund'dan Portekiz karşısında şov: Yeni gol sevinci ve Nations League'de Allegri'nin Napoli'sinde attığından daha fazla gol

Portekiz'in idolü Cristiano Ronaldo'yu onurlandırdığı gecede Hojlund'un attığı iki gol, Allegri yönetiminde aynı rakamlara ulaşamadığı Napoli'ye de açık bir mesaj niteliğinde.

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Danimarka, Portekiz'i farklı mağlup etti. Portekiz millî takımının Cristiano Ronaldo'yu onurlandırdığı gecede maçın başrolüne, CR7'yi idol olarak gören Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund çıktı. Napoli'nin golcüsü, birbirinden güzel iki gol attı; yeni bir gol sevinci sergiledi ve Braga'daki Portekizli taraftarları susturdu. Ancak bu gecenin ardından sessizce de olsa en güçlü biçimde yankılanan mesaj, Danimarkalı oyuncunun millî takımdaki performansından çok uzakta kaldığı İtalya'ya ve Napoli'ye yönelik.

NE MAÇTI! - Attığı iki gol de birbirinden güzeldi. İlkinde, Damsgaard'ın sağdan yaptığı ortada Ruben Dias ve Alberto Costa'nın markajı arasına doğru zamanda girerek arka direk civarında çok sert bir sol ayak volesiyle, tam bir santrfor gibi ağları buldu. İkincisinde ise Hojbjerg'den ceza sahası içinde aldığı topu dar alanda zayıf ayağına çekip Diogo Costa'nın çıkaramayacağı bir vuruş yaptı. Bunlara 73 dakikada yüzde 100'lük pas isabeti, hava topları da dahil olmak üzere ikili mücadelelerde yüzde 50'nin üzerinde başarı ve kazandırdığı 2 faul eklenince, ortaya mevkisinde örnek gösterilecek bir performans çıkıyor.

YENİ GOL SEVİNCİ, SUSTURULAN TRİBÜNLER - İlk maçta Portekiz'e karşı skoru geçici olarak 2-2'ye getiren golü attığında (Danimarka evinde 4-2 kaybetmişti), o sırada Jorge Jesus'la açıkça yaşadığı anlaşmazlığın ardından millî takım kampından ayrılmış olan Cristiano Ronaldo'nun "Siuuum" sevincini yapmıştı. Ancak idolüne yaptığı bu jesti bu akşam Portekiz'de tekrarlamadı.



Aksine, skoru 2-0 yapan golün ardından Hojlund yeni bir gol sevinci sergiledi: Başparmağını yatay tuttu, sağa sola sallanarak adım attı, ardından başparmağını sertçe aşağı çevirip gökyüzüne doğru "boom" diye bağırdı ve sonrasında boğaz kesme işareti yaptı.



Bu gol sevincinden Estadio Municipal de Braga'daki seyirciler hoşlanmadı; Hojlund'u ıslıklayıp ona hakaret ettiler. Danimarkalı forvetin yanıtı gecikmedi. Parmağını ağzına götürerek taraftarları susturdu, ardından tribünlerin belirli bir bölümünü işaret etti.

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NATIONS LEAGUE'DE ALLEGRI'NİN NAPOLI'SİNDEKİNDEN DAHA FAZLA GOL - Ancak bu gecenin mesajı, kaçınılmaz olarak Napoli'ye ve Massimiliano Allegri'nin Hojlund'u kullanma biçimine yönelik. Allegri, taktik ihtiyaçları ve futbola bakış açısı nedeniyle Danimarkalı forveti sık sık oyuna dahil edemiyor ve millî takımda olduğu gibi parlayabileceği koşulları sağlayamıyor.



Nitekim bu ve diğer maçların ısı haritaları incelendiğinde Hojlund'un, Napoli formasıyla dolaştığı alanlara kıyasla sahanın daha dar bir bölümünde oynadığı ve özellikle en yoğun olduğu bölgenin kaleye çok daha yakın olduğu görülüyor.



Bunun sonucu bir kez daha rakamlara yansıyor: Danimarka formasıyla Nations League'de çıktığı 5 maçta Hojlund'un attığı gol sayısı 5'e ulaştı. Napoli formasıyla lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta ise 3 golde kaldı; 13 Kasım'dan bugüne yalnızca 1 kez, Monza'ya karşı gol attı.