İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, cumartesi günü soruları yanıtlamak üzere hazır bulunuyordu ancak İsrailli gazeteciler çarşamba günü içinde 174 yolcunun bulunduğu bir Flydubai uçağına yönelik iddia edilen saldırıya ilişkin değerlendirmesini isteyince ortam gerildi.

Bir gazeteci, "Sizi destekleyen insanlara ne diyorsunuz? İdeolojiniz cinayet üzerine kurulu" dedi ve ekledi: "Sadece bu hafta, onlardan biri aralarında 27 masum çocuk ve binlerce kişi daha olmak üzere 170 İsrailli yolcuyu öldürmeye çalıştı." İrlandalı basın sözcüsü, bu tür soruların kabul edilmeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine başka bir gazeteci İrlandalı teknik adama dönerek, "Oyuncularınız maç sırasında bizim oyuncularımıza maymun diyor..." dedi ancak ardından bir görevli tarafından sözü kesildi. Görevli, ısrarla "Bu tamamen gerçek dışı" dedi. Aynı anda muhabirin mikrofonu elinden alındı. "Bana dokunmayın" diye bağıran gazetecinin ardından İrlanda heyeti basın toplantısını aniden sonlandırdı.

Flydubai uçağının yardımcı pilotu, Dubai'den İsrail'e yapılan bir uçuşta pilotu acil durum baltasıyla saldırıya uğrattı. Ancak yolcular tarafından etkisiz hale getirildiği için uçak daha sonra güvenli şekilde iniş yaptı. Emirlik yetkilileri olayı "terör eylemi" olarak değerlendirdi.

İrlanda'nın siyasi pozisyonu ne?

Pazar günkü maç öncesinde (20.45/DAZN), güvenlik endişeleri nedeniyle Backa Topola/Sırbistan'da oynanacak karşılaşma öncesi gerilim son haftalarda arttı. Macaristan'daki ilk maçta oyuncular alışılmış fair play jestlerinden kaçınmıştı. Örneğin İrlandalılar, İsrail marşı çalınırken başlarını eğmişti. İsrailli yetkililer bu davranışları kınadı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dublin'i "tarihin yanlış tarafında" durmakla suçladı.

İsrail'in Hamas saldırısına karşılık olarak Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları nedeniyle İrlanda'da maç öncesinde boykot çağrıları yapılmıştı. İrlanda Cumhuriyeti, Ekim 2023'te başlayan İsrail askeri harekatından bu yana Filistinlilere desteğini özellikle açık biçimde ortaya koyan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. İsrail'in var olma hakkı açıkça vurgulanırken, Dublin aynı zamanda 2024'te Filistin devletini resmen tanıdı.