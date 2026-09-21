Manchester City'nin, Arsenal'in ayak sürçmesini değerli bir fırsata çevirmesi ve Premier Lig yarışındaki rakiplerine net bir mesaj göndermesi için 24 saatten fazla bir zamana ihtiyacı olmadı. Şampiyon unvanının sahibi Brighton karşısında 3-0'lık farklı bir yenilgiyle ağır bir darbe alırken, teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı fırsatı değerlendirmeye hazırlanıyordu. Ardından Sunderland karşısında 5-3'lük heyecan verici bir galibiyet elde etti; birçok olumlu yön taşıyan, ancak aynı zamanda çözülmesi gereken bazı noktaları da gözler önüne seren bir maçtı bu.

Böylece Manchester City, Arsenal'in ayak sürçmesinden mümkün olan en yüksek faydayı sağladıktan ve sezona kusursuz başlangıcını sürdürdükten sonra milli araya son derece yüksek bir moralle girdi; Premier Lig zirvesi mücadelesinin ilk işaretleri de erkenden şekillenmeye başladı.

Hikâye cumartesi günü Arsenal'in Brighton karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgiye uğramasıyla başladı; bu sonuç, Manchester City'nin puan tablosunun zirvesinde tek başına yer almasının kapısını araladı.

Maresca'nın takımı için fırsat netti: Sunderland'i yenmek, zirveye üç puan farkla oturmak anlamına geliyordu ve takım bunu, maç hiç de kolay geçmemesine rağmen gerçekten başardı.

Maresca, Sunderland karşılaşmasını başlamadan önce takımının bu sezona kadarki "en zor" sınavı olarak nitelendirmişti; özellikle rakibin topu kaybettiğinde şiddetli baskı yapabilme kabiliyeti, hücum silahlarının ve duran topların çeşitliliği, ayrıca forvet Brian Brobbey'in varlığı bunda etkiliydi.

Karşılaşmanın zorluğuna rağmen City, heyecan verici bir galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı; böylece kusursuz sicilini korudu ve tüm kulvarlardaki üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

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Maresca kusursuz başlangıcı yazmayı sürdürüyor

Sunderland galibiyeti, özellikle teknik direktörün geçtiğimiz ağustos ayındaki Community Shield maçında Arsenal karşısında alınan yenilgi sonrasında sert eleştirilere maruz kalmasının ardından, Maresca'nın Manchester City'deki serüveninde önemli bir durak niteliğinde.

Ancak takım kısa sürede sahada cevabını verdi; farklı kulvarlarda üst üste yedi galibiyet elde ederek zorlu başlangıcın geçici bir evreden ibaret olduğunu teyit etti.

Maresca maçın ardından, 5-3 yerine 1-0 kazanmayı tercih edeceğini söyledi; ancak aynı zamanda son derece zorlu bir karşılaşma beklediğine de işaret etti.

Şöyle açıkladı: "Ne kadar güçlü olduklarının farkındaydım; topu kaybettiklerinde büyük bir sertlikle oynuyorlar ve topa sahip olduklarında duran toplar ve Brobbey'in varlığı gibi çeşitli silahlara sahipler."

Takımın oynadığı yedi resmi maçın birbirinden farklı olduğunu, bunun da oyunculara ileride yararlanılabilecek çeşitli tecrübeler kazandırdığını ekledi.

Teknik direktör, takımının bu süreçte birçok durumla karşılaştığını vurguladı; bir maçta on kişi oynamaktan başlayarak Sunderland karşısındaki karmaşık karşılaşmaya, oradan da Bournemouth karşısında 1-0 geriye düşüp ardından sonucu çevirmeye kadar uzanan bu senaryoların tamamının öğrenme ve gelişme fırsatı teşkil ettiğine işaret etti.

City kendini ligin zirvesinde kabul ettiriyor

Sunderland galibiyeti sadece üç yeni puan değildi; Manchester City'ye Premier Lig'de Arsenal'e üç puan farkla tek başına liderlik etme fırsatı da tanıdı. Takım, İngiltere'nin ilk dört ligindeki kulüpler arasında yüzde 100'lük tam galibiyet oranını koruyan tek takım oldu.

Maresca ayrıca Premier Lig kayıtlarındaki yerini pekiştirdi; kulübüyle ilk beş maçında galibiyet elde eden altıncı teknik direktör oldu ve Carlo Ancelotti, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri ve Ole Gunnar Solskjaer gibi öne çıkan isimlerin bulunduğu listeye dahil oldu.

Dikkat çekici olan ise aynı listede, Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın da yer alması; 2016 yılında takımla görevine başladığı dönemde. Bu bilgi "BBC Sport"tarafından aktarıldı.

Sahada ise bir dizi olumlu gösterge ortaya çıktı; en dikkat çekeni iki gol atıp bir gol de asist yapan Antoine Semenyo'nun parlak performansıydı. Bunun yanı sıra Rayan Cherki'nin göz dolduran performansı ve Enzo Fernandez'in kulübüyle ilk golünü kaydetmesi de öne çıktı.

Erling Haaland ise kendi rakamlarını yazmayı sürdürdü; Sunderland karşısında City'nin beşinci golünü atarak bu takımı Premier Lig'deki kurbanları listesine ekledi ve böylece bu turnuvada karşılaştığı 25 takımın tamamına gol atmış oldu.

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Büyük bir galibiyet, ancak Maresca içi rahat değil

Galibiyet ve liderliğin verdiği sevince rağmen, sonuç göz ardı edilemeyecek başka bir yön de taşıyordu. Manchester City, Premier Lig'deki ilk dört maçında sadece iki gol yemişken, Sunderland karşısında 90 dakika içinde kalesi üç kez sarsıldı.

Brian Brobbey, City savunması için sürekli bir baş belası oldu ve takımının yenilmesine rağmen üç gol "hat-trick" kaydetmeyi başardı; böylece Premier Lig tarihinde bir maçta üç gol atıp yenilen takımda yer alan yalnızca altıncı oyuncu oldu.

Mesele geçici gollerden ibaret de değildi; Sunderland daha fazlasını da atabilirdi, zira beklenen gol oranı 4,25'e ulaştı ki bu, Etihad Stadyumu tarihinde Premier Lig karşılaşmalarında bir konuk takımın kaydettiği en yüksek orandır.

İşte burada, bazı savunma detaylarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Maresca'da endişe işaretleri belirdi. Teknik direktör şöyle konuştu: "Her zaman endişe duyarım ve sürekli neyi geliştirebileceğimizi anlamaya çalışırım. Kesinlikle, üç golden ikisini yemek son derece kolay oldu."

İkinci golün Granit Xhaka'nın kullandığı hızlı bir serbest vuruştan geldiğine işaret etti; takımının izin vermemesi gereken bir pozisyon olarak değerlendirdiği bu golün ardından üçüncü golün de neredeyse aynı şekilde bir başka serbest vuruştan geldiğini belirtti.

Başlangıcı övmesine rağmen eski Liverpool orta saha oyuncusu Charlie Adam, Manchester City'nin bu seviyeyi sezon boyunca korumak istemesi halinde hâlâ bazı yönlerini geliştirmesi gerektiği görüşünde.

Adam, kendi sahasında beş gol atmanın ve bu düzeyde bir performans ortaya koymanın son derece olumlu bir şey olduğunu, özellikle takımın Arsenal'in yenilgisinden yararlanarak araya lider olarak girdiğini söyledi.

Ancak City'nin, Sunderland karşısında oynadığı şekilde bir tam sezon geçiremeyeceğine işaret etti ve takımın maçların belirli dönemlerinde alanları daha fazla kontrol edebilme kabiliyetine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bireysel markaja sürekli bel bağlamanın ve rakip oyuncuların peşinden her yere sürüklenmenin tehlikeli alanlar bırakabileceğini, bunun da son maçta açıkça görüldüğünü açıkladı.

Liverpool sınavı: aradan sonraki ilk gerçek imtihan

Manchester City kusursuz başlangıcını kutlarken, üç hafta sürecek milli aranın ardından ağır sıklet bir karşılaşma bekliyor onu. Takım, 11 Ekim pazar günü Liverpool'a konuk olacak; bu karşılaşma Maresca'ya, takımının büyük maçlarla ve sürekli baskıyla başa çıkma kabiliyeti konusunda yeni bir sınav sunacak.

Sunderland maçı City'nin sahip olduğu büyük hücum gücünü ortaya çıkardıysa, Liverpool karşılaşması da güçlü ve organize bir rakiple karşı karşıya geldiğinde oyunun akışını ne ölçüde kontrol edebileceğini görmek için bir fırsat olacak.

Olumlu yönler ile uyarılar arasında Manchester City, Arsenal'in ayak sürçmesini mümkün olan en iyi şekilde değerlendirdikten sonra puan tablosunda güçlü bir konumdayken milli araya bakabilir.

Her açıdan kusursuz 24 saatti bu: Arsenal düşüyor, City kazanıyor, hücumu parlamayı sürdürüyor, Haaland listesine yeni bir kurban ekliyor ve Maresca tarihi bir başlangıç elde ediyor.

Ancak Etihad Stadyumu'ndan çıkan en önemli mesaj belki de farklı: Liderlik elde edildi, ancak bunu korumak daha fazla hâkimiyet, daha yüksek savunma sağlamlığı ve rakibe maça dönme imkânı vermeden zorlu maçları yönetebilme kabiliyeti gerektiriyor.

İşte böylece Manchester City zirvedeyken araya gidiyor, ancak asıl sınavın dönüşte kendisini beklediğini çok iyi biliyor.

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