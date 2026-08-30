Bunu Belçikalı transfer uzmanı Sacha Tavolieri bildirdi. Buna göre transfer için görüşmeler şu anda sürüyor. Haberin devamında, Liverpool'un 18 yaşındaki kalecinin potansiyeline ikna olduğu ve onu mevcut 2 numara Giorgio Mamardashvili'nin yerine Anfield Road'a getirmek istediği ifade edildi.

Tavolieri'ye göre Kırmızılar ise Brughmans'ı takip eden tek kulüp değil. Gazeteci, genç oyuncunun Alman rekortmen FC Bayern'in de "radarında" olduğunu yazdı. Teknik direktör Vincent Kompany'nin (40) vatandaşına yönelik Bayern'in olası ilgisinin ne kadar somut olduğu ise ayrıca detaylandırılmadı.

Brughmans, Belçika'da kalede büyük bir yetenek olarak görülüyor ve U15'ten bu yana tüm genç milli takım kategorilerinde forma giydi. Şu ana kadar iki maça çıktığı U19'da ise iki metrelik file bekçisi kaptanlık pazubandını da taşıyor.

Brughmans altyapıda Royal Antwerpen ve PSV dahil olmak üzere çeşitli takımlarda oynadı. Eindhoven'dan 2022'de bedelsiz olarak Genk'e geçti; burada geçen sezon profesyonel kadroya yükseldi ve ilk maçlarına çıktı. Şu anda Genk A takımıyla 15 maça ulaşmış durumda. Bu sezon ise işler henüz yolunda gitmiyor; Brughmans dört lig maçında şimdiden sekiz gol yedi, Genk şu anda puan tablosunda yedinci sırada yer alıyor.

Brughmans, birkaç hafta önce sözleşmesini erken uzatmasının ardından mevcut kulübüyle 2030'a kadar kontratlı.

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FC Liverpool'da güncel kaleci durumu nasıl?

Liverpool'da Mamardashvili (25), 2024'te Valencia'dan transferi ve ardından eski kulübü Valencia'ya bir yıllık kiralık dönüşünün ardından as kaleci Alisson'ın (33) veliahtı olarak görülüyor. Gürcü milli kalecinin sözleşmesi 20 kez şampiyon olan kulüple 2031'e kadar devam ederken, Alisson'ın kontratı bu sezonun sonunda bitiyor.

FC Bayern'de de uzun yıllardır 1 numara olan ismin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Manuel Neuer (40) buna göre Kırmızılar için son sezonunu geçiriyor olabilir. Alexander Nübel'in (29) birkaç hafta önce Beşiktaş'a satılmasından bu yana, Jonas Urbig (23) Neuer bir gün Münih'ten ayrıldığında onun halefi olarak görülüyor. Eski Köln oyuncusunun Säbener Straße'deki sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor.