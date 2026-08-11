İddiaya göre antrenman tesisinde "patladı"! Julian Alvarez şimdi Atletico Madrid'de greve mi gidiyor?

Alvarez, uzatılan Dünya Kupası tatilinin ardından pazartesi günü Madrid’e dönmüştü. Mundo Deportivo’nun haberine göre bu fırsatı, teknik direktör Diego Simeone ve yönetim kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ile yapacağı yüz yüze görüşmelerde ayrılık isteğini vurgulamak için kullanmak istedi. Ancak ikisinin de antrenman merkezinde bulunmadığı belirtildi. Simeone’nin şu anda iddiaya göre Ibiza’da iki günlük kısa bir tatilde olduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Alvarez’in, habere göre, "patladığı" öne sürüldü. 26 yaşındaki forvetin, Atletico’nun en önemli iki figürünün bu durumla yüzleşecek ve kendisiyle bizzat konuşacak cesareti göstermediğini düşündüğü aktarıldı.

Bu sırada Alvarez’in, antrenman tesisinde bulunan kişilere sabrının taştığını ve bunun sonuçları olacağını söylediği belirtildi. Antrenman boykotu ihtimali üzerinde duruluyor. Alvarez’in, "Beni hesaba katmayın" dediği öne sürüldü.

Julian Alvarez, ayrılık isteğini daha önce de kamuoyu önünde dile getirmişti

Alvarez haftalardır Barcelona’ya transfer için bastırıyor ve bu konuda şubat ayından kalma bir söze dayandığını öne sürüyor. Katalanların haftalar önce 120 milyon euro teklif ettiği, ancak Atletico’nun 2030’a kadar geçerli sözleşmede yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma bedeline işaret ettiği belirtildi.

Alvarez, Arjantin ile finalde İspanya’ya kaybettiği Dünya Kupası sırasında da kamuoyu önünde ayrılığı için izin istemişti. ESPN’e konuşan Alvarez, "Bence bunun hakkında konuşmak için doğru zaman değil ama saklanamam ya da hiçbir şey olmamış gibi davranamam" dedi. "Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Ve kulüpte konuşmam gereken insanlarla açık ve dürüst şekilde konuştum. Bence bir transfer herkes için en iyisi ve ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum."

Alvarez, geçen sezon Atletico formasıyla 49 resmi maçta 20 gol ve dokuz asistlik katkı verdi. Madrid ekibi onu 2024 yılında Manchester City’den 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Madrid temsilcisi yeni sezona 19 Ağustos’ta sahasında Malaga karşısında başlayacak.