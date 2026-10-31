İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre Real Madrid, henüz 16 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilenen son kulüp olarak kaldı.

Habere göre Gabriel, son haftalarda İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği belirtilen Paris Saint-Germain'i geri çevirdi. Genç oyuncunun, Fransa ligi gibi rekabetin daha düşük olduğu bir lige transfer olmanın gelişimine katkı sağlamayacağını düşündüğü ifade edildi.

Gabriel ayrıca İspanya'ya transfer olma isteğini bir kez daha dile getirdi. Güçlü yönlerini en iyi şekilde kullanıp gelişimini en iyi biçimde sürdürebilmesi için en uygun koşulları orada bulacağını düşünüyor.

Çeşitli medya kuruluşlarının haberlerine göre Barça'nın 16 yaşındaki oyuncuyu transfer etme yarışından bir süre önce çekildiği göz önüne alındığında, Real Madrid'e transfer olması mantıklı bir sonraki adım gibi görünüyor. Madrid ekibinin de Gabriel'e büyük ilgi duyduğu belirtiliyor.

Yakın zamana kadar Bayern Münih de genç oyuncunun olası adreslerinden biri olarak görülüyordu. Münih kulübünün yöneticileri ile oyuncunun çevresi arasında görüşmeler yapıldığı belirtilirken özellikle teknik direktör Vincent Kompany'nin ofansif orta saha oyuncusunun büyük bir hayranı olduğu söyleniyor.

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JJ Gabriel, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hangi kulübe katılacak?

Gabriel'in yazın mevcut kulübü Manchester United'dan ayrılacağı ise kesinleşmiş durumda. Gabriel, 11 yaşından beri Red Devils forması giyiyor ve geçen sezon 23 U18 maçında 23 gol attı. Bu performansıyla U18 Premier League'in en iyi oyuncusu seçildi. Ağustosta profesyonel düzeydeki ilk maçına çıkarak kulüp tarihinde Manchester United A takımında forma giyen en genç oyuncu oldu.

Brexit kuralları nedeniyle Gabriel'in başka bir ülkeye transfer olması normal şartlarda ancak 18 yaşına geldiğinde mümkün. İngiltere'de şu anda yalnızca bursiyer sözleşmesi imzalayabiliyor; profesyonel sözleşme imzalaması içinse 17 yaşına gelmesi gerekiyor. Ancak ebeveynlerinin kökeni ona bir açık kapı sağlayabilir: Sky'ın haberine göre Gabriel, Kıbrıs pasaportu almak için başvuruda bulunmak istiyor. Böylece ocak ayında transfer olması mümkün hâle gelebilir.

Gabriel son olarak Manchester United'dan kulüpteki kaydını silmesini istediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Telegraph, bu talebin United'da "şok" yarattığını ve "neredeyse benzeri görülmemiş" bir durum olduğunu bildirdi.