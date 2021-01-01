İddaa'da günün en çok oynanan maçları, Goal editörlerinin kuponları

Goal editörleri günün en çok oynanan maçlarını yorumluyor ve kendi hazırladıkları özel kuponları sizlerle paylaşıyor.

İddaa bülteninde bugün kısır bir program bizi bekliyor. Süper Lig karşılaşmasının olmadığı bu Pazartesi gününde gözler Avrupa'ya çevrilmiş durumda. İşte günün en çok oynanan beş maçı ve Goal editörlerinin karşılaşmalar hakkındaki görüşleri...

Real Madrid - Real Sociedad - 23:00

Günün en çok oynanan maçı Real Madrid - Real Sociedad mücadelesi... Karşılaşma kesinlikle bu payeyi hak ediyor. Zira bir Real Madrid maçında, eğer rakip Barcelona veya Atletico Madrid değilse, Real Madrid galibiyetine böyle bir oran yakalamak pek mümkün olmazdı. Zinedine Zidane eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Öte yandan hafta içinde bir Atalanta maçı oynadılar. Yorgunluk kendini gösterebilir. Real Sociedad da ligin dişli takımlarından. Yani Madrid ekibi için kolay bir maç olmayacak. Fakat, Real galibiyetine 1.75'lik bir oran her zaman karşımıza çıkmaz. Üstelik Real Sociedad da bu maça Old Trafford'dan geliyor! Günün ilk tercihi olmak için fazla iddialı olsa da, fırsat değerlendirmek için düşünülebilir.

Bahisçilerin tercihi: Maç sonucu 1

Editörün tercihi: Maç sonucu 1

Everton - Southampton - 23:00

Everton ile Southampton arasında çok büyük bir fark yok. Kadro kalitesi bakımından Merseyside ekibi biraz öne çıksa da Southampton'ın bu ligde uzun süredir oynadığı futbolu yabana atmamak lazım. Karşılaşma için sıklıkla tercih edilen seçenek Everton galibiyeti olmuş. Oran da fena değil. Fakat bize göre bu karşılaşma üç ihtimalli. Ne de olsa Eveton son beş iç saha maçını kazanamadı. O nedenle taraf bahislerini bir kenara bırakalım ve gollere yönelelim. Neden? Çünkü Everton gollü maçlar oynamayı seviyor. Southampton da son üç deplasman maçında 15 gol yedi. İki takım da gol bakımından bizi tatmin edebilir.

Bahisçilerin tercihi: Maç sonucu 1

Editörün tercihi: 2.5 gol üstü

Benfica - Rio Ave - 22:00

Bu dönemde Benfica galibiyetine oynamak biraz yürek ister. Avrupa Ligi'nden elendiler ama rakipleri Arsenal gibi köklü bir camiaydı. Bunu kabul edebiliriz. Fakat Portekiz Ligi'nde oynadıkları son yedi maçta sadece bir kere kazanmalarını nasıl açıklayacağız? Son dönemde çok kişinin canını yaktılar. Bu maçta da düşük bir galibiyet oranları var. Bu riske girilmez. Eğer risk arıyorsak, oranı yukarı çekelim. Mesela 2.5 gol üstü! Bu da Benfica maçlarında artık çok rastlamadığımız bir sonuç. Fakat yine de kendi sahasında oynayan bir Benfica'nın en az iki gol atmasını bekleyebiliriz. Rio Ave de bize bu konuda destek sağlayabilir. Hücumda çok etkili değiller ama en azından Benfica savunması fazla davetkâr. Bu tercihimiz sayesinde oranı da 1.32'den 1.55'e çıkartmış olacağız. Çoğunluğa karşı geliyoruz

Bahisçilerin tercihi: Maç sonucu 1

Editörün tercihi: 2.5 gol üstü

Balıkesirspor - Ankaraspor - 19:00

Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'in göreve gelmesiyle çıkışa geçti. Son dört maçta sekiz puan topladılar. İç sahada kayıpsız ilerlediler. Ve bu hafta yine iç sahadalar. Rakip de belki de bu dönemin en formsuz takımı Ankaraspor olacak. Başkent temsilcisi son yedi maçında sadece bir gol atabildi. Ankaraspor'un şu an tek umudu teknik direktör Ümit Özat'ın sihirli bir değnek çıkarması. O da çok uzak ihtimal gibi gözüküyor. Gaza basmış bir Balıkesirspor, bir galibiyet daha elde eder.

Bahisçilerin tercihi: Maç sonucu 1

Editörün tercihi: Maç sonucu 1

Cluj - FC Arges - 21:30

Cluj kendi evinde oynadığı her maçın doğal favorisidir. Böyle düşününce onlara verilen 1.35'lik oranı anlayışla karşılabiliriz. Fakat bu maçta zorlanacakları kesin. FC Arges, orta sıralarda yer alsa da dirençli yapısıyla dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısında oynadıkları dokuz maçı kaybetmediler. Son altı deplasmanda yenilmediler. Bu demek değil ki Cluj varken onları tercih edelim. Fakat 1.35'lik oran için biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Cluj kazansa da çok farklı bir skor elde etmeyecektir. Takılırsa da skor düşük kalmış demektir. O nedenle bizim ilk tercihimiz 2.5 gol altı olacak.

Bahisçilerin tercihi: Maç sonucu 1

Editörün tercihi: 2.5 gol altı

Editörün ideal kuponu

Saat Maç Tercih Oran 19:00 Balıkesirspor - Ankaraspor Maç sonucu 1 1.75 22:00 Benfica - Rio Ave Toplam gol 2.5 gol üstü 1.55 23:00 Real Madrid - Real Sociedad Maç sonucu 1 1.75

Editörün riskli kuponu

Saat Maç Tercih Oran 16:00 Menemenspor - Boluspor Maç sonucu 1 2.15 21:00 Volos - Olympiakos Toplam gol sayısı 2.5 gol altı 1.80 22:30 St.Pauli - Hamburg Toplam gol sayısı 3.5 gol üstü 2.00

Editörün sürpriz kuponu