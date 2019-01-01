İddaa'da 27 Ağustos Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları neden yok? İddaa programında gece maçları neden eksik?

İddaa'da yeni dönem başlayacağı için 27 Ağustos Salı günkü İddaa programında Şampiyonlar Ligi Play Off maçları yer almıyor.

İddaa'da yeni dönem 28 Ağustos itibari ile başlayacak. Bu nedenle bu akşam oynanacak maçların bir kısmı İddaa programında yer almıyor.

27 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'nda oynanacak rövanş maçlarına iddaa oynanamayacak.

Yeni dönemin 28 Ağustos Çarşamba günü hangi maçlarla birlikte başlayacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İddaa'da yeni dönemde ne değişecek?

İddaa'da yeni dönemde kullanıcılar hem maç önünde hem de maç sırasında bahis yapabilecek.

Hangi maçlara canlı iddaa oynanabilecek?

Yeni dönemde Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier League, İspanya , , İtalya ve League 1 maçlarında canlı iddaa yapabilecek.

Nesine'de yer alan habere göre 28 Ağustos Çarşamba günü canlı iddaa programında yer alması beklenen maçlar ise şu şekilde:

20:00 | - St Etienne ( )

22:00 | Nice - (Ligue 1)

22:00 | - (Şampiyonlar Ligi Play Off Turu)

Haberin devamı aşağıda

22:00 | - LASK Linz (Şampiyonlar Ligi Play Off Turu)

22:00 | Slavia Prag - CRF Cluj (Şampiyonlar Ligi Play Off Turu)

Daha fazla spor dalı yer alacak

Canlı iddaa futbol dışındaki sporlarda da aktif olacak. Basketbol canlı iddaa'nın oynanacağı bir başka spor olacak. NBA ve Euroleague gibi büyük organizasyonlardaki maçlara canlı iddaa oynanabilecek. Bir süre sonra tenis, voleybol, snooker gibi diğer sporlar da canlı iddaa kapsamına alınacak.

Oranlar daha yüksek olacak

Yeni bahis ihalesinin bahisseverlere bir katkısı da oranlar üzerinden olacak. Eski sistemde düşük olan oranlar yeni sistemde giderek artacak.