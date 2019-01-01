Yeni iddaa kuponu nasıl doldurulur? İddaa bayilerinden canlı iddaa oynanabilecek mi?

Yeni iddaa döneminde kupon doldurma şekli değişti. Biz de yeni dönemde iddaa bayilerinde nasıl kupon dolduralacağı ile ilgili bir rehber hazırladık.

İddaa'da yeni dönem 28 Ağustos itibari ile başladı. Yeni dönemde oyuncular geçmişe göre çok daha fazla bahis seçeneğini değerlendirebilecek. Bu seçenekler arasında canlı bahis de bulunuyor.

Yeni dönemdeki en büyük değişiklerden biri de iddaa kuponlarında yaşandı. Oyunlarını iddaa bayilerinden oynayanlar artık yeni bir kupon ve kupon doldurma sistemi ile karşılaşacaklar.

Yeni iddaa kuponu nasıl doldurulacak?

İddaa'da futbol, basketbol, voleybol, tenis ve motor sporları gibi tüm spor dallarına oyun oynanabilecek.

Tüm bu spor dalları aksi belirtilmedikçe birbirleriyle tek bir kuponda kombine edilebilecek.

Kodlama yaparken kutucukların içirisini yine eskiden olduğu gibi tamamen doldurmak gerekiyor.

Maç kodu yok! Oyun kodu var

Programda "Oyun Kodu" alanına bakarak 0'dan 9'a kadar olan kutucuklar soldan sağa doğru 5 haneli olacak şekilde işaretlenecek. "Tahmin" satırı alanında ise programda yer alan ilgili kod yardımıyla tahmin yapılacak.

Yeni dönemde artık maçların kodu yok. Bunun yerine oyun kodu bulunmakta.

Örneğin - maçına Chelsea galibiyetine oyun oynayacaksanız farklı, maçın 2.5 gol üstü biteceğine yönelik bahis yapacaksanız farklı bir kod girmeniz gerekmekte.

Benzer bir durum tahmin sütunu için de geçerli. "Tahmin" satırı alanında ise programda yer alan ilgili kod yardımıyla tahmin yapılacak.

Örneğin ev sahibi takımının galibiyetine yönelik bahis yapacaksanız Tahmin sütununda 0 ve 1'i işlaretleyeceksiniz.

Maça beraberlik oynayacaksanız 0 ve 2'yi işaretleyeceksiniz.

Deplasman takımının galibiyetine yönelik bahis yapacaksanız da 0 ile 3'ü işaretlemeniz gerekmekte.

Sadece 7 maça mı bahis yapılıyor?

Hayır. bir kuponda en fazla 7 maça oynanabiliyor. Ancak "Kupona Devam Et" kutucuğu işaretlenerek maç sayısı 20'ye kadar çıkartılabilir.

İddaa bayilerinden canlı bahis yapılabilecek mi?

İddaa oyuncularının belki de en merak ettiği soru bu. Bunun cevabı ise evet, iddaa bayilerinden de canlı bahis yapılabilecek.

Ama bunun için başka bir iddaa kuponuna işaretlemeler yapılacak.

Canlı iddaa kuponu nasıl doldurulur?

Canlı iddaa kuponunda iddaa kuponundan farklı olarak üç sütunu doldurmak gerekiyor.

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İlk sütuna "Maç Kodu" ikinci sütuna "Oyun kodu" üçüncü ve son sütuna ise "Tahmin" kodunu işaretlemek gerekecek.