İçlerinden biri gözyaşları içinde ayrıldı... Tottenham ikilisinin Sunderland karşısında yaşadığı korkunç çarpışma

Tottenham ikilisi Antonin Kinski ve Cristian Romero, takımın Sunderland'a yenildiği maçta korkunç bir çarpışma yaşadı.

Ligde kalma mücadelesi veren Tottenham, Nordi Mokele'nin açılış golüyle 1-0 gerideydi.

"The Sun" gazetesi, birkaç saniye sonra, Sunderland oyuncusu Brian Robey'in topu almak için geriye koşarken Romero'yu itip Kinski ile çarpıştığı görüldüğünde büyük bir endişe yaşandığını yazdı.

Sunderland'ın yıldızı Noah Sadki, Tottenham oyuncularına müdahale edilmesi için acil olarak sağlık ekibini çağırdı.

Her iki oyuncunun da sahada tedavi gördüğü uzun bir duraklamanın ardından, Romero sahayı terk ederken gözyaşlarına boğuldu.

Çek kaleciyle ilgili endişeler nedeniyle Brandon Austin, Kinski'nin yerine geçecek olası bir yedek olarak hazırlandı.

Ancak Kinski, başına sargı bezi sarılmış halde oyuna devam etti.

Romero için bu, geçen ay Atlético Madrid ile oynanan maçta beyin sarsıntısı geçirdiği endişesiyle daha önce oyundan alınmasının ardından bir başka acı an oldu.

Taraftarlar, sakatlık nedeniyle oyundan çıkan ve çok etkilenmiş görünen Romero'yu alkışladı.

Birisi "X" sitesine şöyle yazdı: "Takımı zaten küme düşme potasında ve şimdi de kötü bir sakatlık geçirdi, onun için üzülmemek elde değil."

Bir diğeri ise: "Evet, Romero'nun ağladığını görmeye hazır değildim... Bu beni mahvetti" diye ekledi.

Bu, Tottenham'ın penaltı kazandığı ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı iptal ettiği maçın son darbesi oldu.

Görünüşe göre Kolo Muani, ceza sahası içinde Omar Alderte ve Luke O'Neill'in müdahalesiyle yere düşmüştü.

Ancak hakem Rob Jones ekrana baktıktan sonra sahada verdiği kararı tersine çevirdi.

61. dakikada büyük bir sapma gösteren Mokeli'nin açılış golü, Sunderland'ın 1-0 galip geldiği maçın belirleyici anı oldu.

Tottenham, Pazar akşamı oynanan maçta ev sahibi Sunderland'a 0-1 yenildi. Maç, İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında oynandı.

Tottenham, 30 puanla 18. sırada yer alarak Premier Lig'den düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

