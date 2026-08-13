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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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İçlerinde Nassr'ın efsanesi de var: Yıldızların tahminleri Hilal'i Roshen'in zirvesine oturtuyor

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Suudi Arabistan

Bu sevilen unvanını "lider" geri kazanacak mı?

Suudi Arabistan futbolunun yıldızları, Suudi Roshn Ligi'nin yeni sezonunun şampiyonunun Hilal olacağını tahmin etti. Bu isimler arasında geleneksel komşu ve ezeli rakip Nasr'ın efsanesi de yer alıyor.

Suudi Ligi'nin yeni sezonu bugün perşembe günü, Abha ile Hazm, Şebab ile Kadisiye ve Ahli ile Diriyah'ı bir araya getiren 3 maçla başlıyor.

Ligin başlamasına saatler kala, Hilal'in eski yıldızları Muhammed ed-Deayea ve Nasır eş-Şemrani, "El-Zaim"in şampiyonluğa ulaşacağını tahmin etti. Aynı görüşü, Nasr'ın eski yıldızı Fahad el-Hureyfi de doğruladı.

El-Hureyfi, "Suudi TV" kanalındaki "Dorina Gayr" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Son iki sezonda kaybettikten sonra, Hilal'in üst üste 3 sezon boyunca Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanamaması zor olacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hilal'in içinde bulunduğu istikrar, buna karşılık Ahli, Nasr ve İttihad'ın durumunda yaşanan değişiklikler göz önüne alındığında, Hilal birinci sıradaki aday olacak."

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
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Al Fateh FC
ALF

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Şöyle ekledi: "Tüm veriler, Hilal'in en iyi, en üstün, en hazır, en eksiksiz ve en istikrarlı takım olduğunu doğruluyor. Bu motivasyonlarla taraftarların, ligin başarılı olması için takımı desteklemesi gerekiyor."

Nasır eş-Şemrani ise şunları söyledi: "Hilal, katıldığı her turnuvada her zaman adaydır ve bu bir gerçektir. Ancak konu aynı zamanda verilerle de ilgili, çünkü futbolda gerçekçi olmamız gerekiyor ve Hilal bir istikrar dönemi geçiriyor."

Buna karşılık Muhammed ed-Deayea, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi varken Hilal'in Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmasını olası görmedi, ancak kulübün sahibi Prens Velid bin Talal tarafından değerlendirilmesi yoluyla hatalarını telafi etmesini umut ettiğini dile getirdi.

Şunları açıkladı: "Inzaghi'nin geçen sezon yaptığı hataları telafi etmesi gerekiyor ve bu ancak kendisiyle toplantılar yapılarak mümkün olur. Bu, geçen sezon gerçekleşmiyordu, çünkü İtalyan teknik direktör kulüpteki 1 numaraydı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ligin şampiyonunun Hilal olacağını, onu Nasr, Kadisiye ve Ahli'nin takip edeceğini, ardından rekabet edemeyecek olan İttihad'ın geleceğini tahmin ediyorum."

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