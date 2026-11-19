Fernando Torres, 2011’de Liverpool’dan Chelsea’ye olaylı ayrılığının kendisine yaşattığı büyük sıkıntıyı anlattı. İspanyol forvet, Anfield taraftarının gözle görülür acısının ‘içini yiyip bitirdiğini’ söyledi. Bir dönem Merseyside’da çok sevilen Torres’in itibarı, doğrudan Premier League rakibine Britanya rekoru kıran 50 milyon sterlinlik transferiyle bir gecede sarsıldı.

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Anfield’da kulübün içten içe çöküşü

Torres, 2007’de kulüp rekoru kıran bir transferle Liverpool’a geldi ve kısa sürede dünya futbolunun en etkili golcülerinden biri oldu. Steven Gerrard ile kurduğu ortaklık efsaneleşti. Ancak kulübün Tom Hicks ve George Gillett yönetimindeki sahiplik sorunları ağırlaştıkça bu hayal de bozulmaya başladı.

Eski Liverpool forveti John Aldridge’in podcast’inde bu gerilemeye değinen Torres şunları söyledi: "En iyi oyuncularımızı satmaya başladılar. Xabi, Real Madrid’e (2009’da), Javier Mascherano da Barcelona’ya (2010’da) gitti. Rafa da ayrılmıştı. ‘Burada neler oluyor?’ diyorduk. Premier League ve Şampiyonlar Ligi’nde hedefe yaklaşmıştık. Sadece bir adım uzaktaydık ve kadroya birkaç oyuncu eklememiz yeterliydi. Bunun yerine gelen oyuncular en üst düzeyde değildi."

Torres sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki yaz (genel müdür) Christian Purslow ile konuşmuştum. Açık olmak istemiştim. Liverpool’a kupa kazanmak için geldiğimi anlattım. Bana kulübü satma sürecinde olduklarını ve daha fazla oyuncu satamayacaklarını söyledi."

Tutulmayan söz ve Chelsea’ye transfer

Fenway Sports Group kulübü devraldığında Torres, takımın gelecekte izleyeceği yol hakkında netlik istedi. Ancak yeni karar vericilerden aldığı yanıt, kariyerinin en verimli yıllarıyla örtüşmeyen uzun vadeli bir yeniden yapılanmaya işaret ediyordu. 27 yaşına yaklaşırken kulübün yeniden rekabetçi hâle gelmesi için on yıl bekleyemeyeceğini düşünüyordu.

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Torres, son görüşmelerini şöyle anlattı: "Sonra, kulübün devralınmasının ardından (FSG’nin başlıca sahibi) John Henry ile konuştum. Genç oyuncuları transfer edip geliştirmenin yeni bir yolu izlenecekti. İnşa edilecek şey 10 yıl sürecekti. 27 yaşına yaklaşmışken benim o kadar vaktim yoktu."

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Torres şöyle devam etti: "(Sportif direktör) Damien Comolli ile de konuştum. Bende bıraktığı izlenim, ayrılıp ayrılmamı pek umursamadığıydı. ‘Yerine birini bulabilirsek gidebilirsin’ dedi. ‘Yeni bir proje kuralım, kalman gerekiyor, şu oyuncuyu ve bu oyuncuyu getireceğiz’ demedi. (Liverpool’dan ayrılma) kararımdan pişman değilim çünkü o dönemde kendim için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım."

İhanet olarak görülen transferin acısı

Transferin ardından tepki gecikmedi ve sert oldu. Taraftarlar formaları yaktı, İspanyol futbolcuyu hain olarak nitelendirdi. Torres, kendisini kadrodaki sıradan bir oyuncu sanarak Anfield tribünleriyle kurduğu bağın derinliğini hafife aldığını kabul ediyor. Londra’da Şampiyonlar Ligi ve FA Cup’ı kazanarak kupalara ulaşsa da Liverpool ile bozulan ilişkisinin duygusal yükünü yıllarca taşıdı.

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Yaşananlardan duyduğu üzüntüyü paylaşan Torres şöyle dedi: "Bunun insanlar için ne kadar zor olacağını fark etmemiştim. Ayrıldığımda acılarını gördüm ve bu içimi yiyip bitiriyordu. Niyetim bu değildi. Benim için rekabet Manchester United ileydi. Liverpool’dayken böyle hissediyordum. United’a asla transfer olmazdım. Bu, Real Madrid ile Atletico arasındaki gibi."

Torres sözlerini şöyle tamamladı: "Liverpool taraftarı için ne kadar önemli olduğumu fark etmemiştim. Sadece oyunculardan biri olduğumu sanıyordum. Ama durumu anlatacak ve birbirimizi daha iyi tanımak için yeni sahiplerle gerektiği gibi konuşacak zamanım olmamasından pişmanım. Liverpool taraftarının duygularını incitmiş olmaktan da pişmanım. İnsanların beni affetmesi çok şey ifade ediyor. Sanki omuzlarımdan 300 kilo yük kalkmış gibi."