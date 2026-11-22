Manchester United efsanesi Roy Keane, takımın Liverpool karşısında aldığı 4-0'lık utanç verici yenilginin ardından Manchester United oyuncularını ve yorumcu meslektaşlarını eleştirdi.

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Liverpool, Premier Lig'in 11. haftasında bu pazar akşamı Anfield'da oynanan İngiltere klasiğinde Manchester United'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı. Bu maç, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino için felaket bir başlangıç oldu.

Efsanevi orta saha oyuncusu Roy Keane, "Sky Sports" stüdyosunda bulunduğu sırada eski Manchester United oyuncusu Gary Neville ile karşı karşıya geldi.

Mauricio Pochettino'nun macerası, takımının 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğramasıyla kötü başladı. Bunda kısmen Leny Yoro'nun ilk 10 dakikada kırmızı kart görmesinin de payı vardı.

Sonuca çok öfkelenen Keane, Manchester United'daki durumu anlatmak için son derece ağır bir dil kullanma isteği duyduğunu itiraf etti.

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Keane özellikle, sonucun olabileceği kadar kötü olmadığını söyleyen eski takım arkadaşı Gary Neville'i eleştirdi.

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Keane şöyle konuştu: "Yorumculardan bir kez daha 4-0'ın çok da kötü olmadığını ve takımın 10 kişi oynadığını duyarsam... Hiç 10 kişiyle olumlu sonuç alan bir takım olmadı mı? Bu yapılabilir."

Keane sözlerini şöyle sürdürdü: "United'ın çaresiz olduğunu düşündüm, çok kötü olduklarını düşündüm. United formasıyla yüzlerce maça çıkmış Neville ise 4-0'dan memnun olduğunu mu söylüyor?"

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Erken gelen kırmızı kart

Erken gelen kırmızı kartın bu sonuç için kabul edilebilir bir mazeret olup olmadığı sorulan Keane, eleştirilerini şöyle dile getirdi: "Bunun işe yaramadığı açık ama daha iyi bir performans ortaya koyamayacaklarını mı söylüyorsunuz? En azından biraz daha mücadele ruhu, biraz daha kalite gösterebilirlerdi."

Keane devam etti: "Bu kulüpte forma giymiş insanlardan duyduklarıma inanamıyorum, 4-0'ın çok da kötü olmadığını söylüyorlar. İnanılır gibi değil, taraftarlar oyuncuları alkışlıyordu. Neyi alkışlıyorlar? Önemsiz şeyleri alkışlıyorlar."

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Keane şöyle ekledi: "Bu takım iki yıl önce sezonu 15. sırada bitirdi. Son bir iki yılda yönetim kurulunu, sahipleri ve teknik direktörleri suçladık. Oyuncular karar alma sürecindeki paylarının sorumluluğunu ne zaman üstlenecek?"

Öfkeli Keane şunları da söyledi: "Liverpool sekiz gol atmalıydı. Belki sekiz, belki dokuz. İnanılmaz fırsatlar yakaladılar ve herkes sahadan 'Dört gol çok da kötü değil' diyerek ayrılıyor." Ardından derin bir iç çeken Keane, "İçimden küfretmek geliyor" itirafında bulundu.

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Sunucu David Jones, Keane'den küfürlü ifadeler kullanmaktan kaçınmasını isteyince Keane şu yanıtı verdi: "Kullanmamaya çalışacağım ama birisi dört golün çok da kötü olmadığını nasıl söyleyebilir? Sırf 10 kişi kaldılar diye mi? Bunun işleri zorlaştırdığı açık ama 10 kişiye düştüyseniz her şey bitti mi? Çalışmayı bırakıp havlu mu atıyorsunuz?"