"İçimde pek çok şeyi değiştiren olağanüstü bir an yaşadım"... Diop, Fas'ı seçmesinin sırrını açıklıyor

Defans oyuncusu Issa Diop'un menajeri, müvekkilinin Fas milli takımını temsil etmeyi seçmesine neden olan kararın ayrıntılarını açıkladı ve bu adımın salt mesleki nedenlerden kaynaklanmadığını, aksine uzun yıllardır Fas'a bağlayan köklü aidiyet duygusundan kaynaklandığını vurguladı.

Menajer, Fas'ın "Radio Mars" radyosuna verdiği demeçte, Diop'un bu konuyu sportif veya taktiksel bir seçenek olarak değil, köklerine doğal bir dönüş olarak ele aldığını açıkladı. Menajer, oyuncunun sık sık yaptığı ziyaretler sayesinde Fas ile her zaman yakın bir ilişki sürdürdüğünü ve bu durumun, ülkenin kimliğinin ve kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hissetmesine neden olduğunu belirtti.

Diop'un kararının beraberinde getirebileceği eleştirilerin veya sorgulamaların tamamen farkında olduğunu, ancak içsel inancını yansıtan bir karar almakta gerçek cesaretin yattığını düşünerek, ikna ve kendine karşı dürüstlükle ilerlemeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Vekil, Diop'un milli formayı ilk kez giydiği anı anlattı ve bunu, özellikle Fas milli marşını dinlediğinde içindeki birçok şeyi değiştiren olağanüstü bir an olarak nitelendirdi. O anın, "Atlas Aslanları"na olan uzun süreli duygusal bağ ve gerçek aidiyetinin taçlandırılması olduğunu hissettiğini belirtti.