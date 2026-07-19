Her büyük turnuvada, belirli milli takımlara veya yıldız oyunculara fayda sağlamak amacıyla müdahale veya talimat verildiği yönündeki iddialar arasında, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve maç hakemlerine yönelik suçlamalar yeniden gündeme geliyor. 2026 Dünya Kupası sırasında tartışmaların tırmanmasıyla birlikte, daha önce 2010 ve 2014 turnuvalarında görev yapmış eski İngiliz yardımcı hakem Darren Kane, turnuva sırasındaki deneyimlerine dayanarak bu iddiaları çürütmek için bir açıklama yaptı. Kane, hakemlerin tamamen bağımsız çalıştıklarını ve Arjantin’in ya da Lionel Messi’nin şampiyon olması için bir komplo olduğu yönündeki söylentilerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Sosyal medya platformlarında ve çeşitli internet sitelerinde dolaşan iddialara dayanarak birçok taraftar, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) Arjantin ve Lionel Messi’yi Dünya Kupası şampiyonu yapmak istediğini ve hakemlerin bu planın uygulanmasında rol oynadığını düşünüyor.

Ancak eski İngiliz yardımcı hakem Darren Kane, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, hakemlerin sürekli olarak “komplo teorisi”nin bir parçası oldukları yönündeki asılsız suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını ve bunun tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

2010 ve 2014 Dünya Kupaları’nda, ana hakem Howard Webb ve yardımcı hakem Michael Mullarkey’den oluşan hakem ekibinde yardımcı hakem olarak görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Khan, ekibin tamamen bağımsız olduğunu ve kararlarını kendi başına aldığını vurguladı; bu yaklaşımın günümüze kadar değişmediğini de ekledi.

Dünya Kupası’na katılan hakemlerin dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ulusal ile kıtasal federasyonlarından geldiğini belirten Al-Haj, FIFA’nın bu hakemleri en fazla altı haftalık bir süre için görevlendirdiğini ve bu süre zarfında hakemlerin Uluslararası Futbol Federasyonu yetkililerinden tamamen ayrı çalıştıklarını ifade etti.

BBC’ye verdiği demeçte, hakemlerin kendilerine ait bir kampta kaldıklarını ve FIFA idari yetkilileriyle hiçbir toplantı yapmadıklarını belirterek, belirli sonuçlara yönlendirecek gizli görüşmelerin veya özel talimatların varlığını kesin bir dille reddetti.

Hakemlerin günlük programının son derece yoğun olduğunu vurgulayan Yetkili, bu programın fiziksel antrenmanlar, video görüntüleri inceleme, önceki günkü maçların analizi ve gelecek maçlara hazırlık gibi etkinlikleri içerdiğini, bu durumun da hakemlere bu tür iddialarla ilgilenmek için hiçbir zaman bırakmadığını belirtti.

Messi planı

Messi’nin finale çıkmasını garantilemek için bir plan olduğu yönündeki iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan hakem, “FIFA”nın Messi ile Lamine Yamal arasında “bayrağın devri”ni simgeleyen bir görüntü sunmak amacıyla Arjantin ile İspanya’yı finalde karşı karşıya getirmek istediği yönünde yayılan söylentilere de değindi.

Kendisinin, Lamine Yamal’ın henüz bebekken Messi ile çekilmiş olan o ünlü fotoğrafın varlığından haberdar olmadığını belirterek, turnuvaya katılan hakemlerin çoğunun da bundan haberdar olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Darren Kane, hakemlerin bazen hata yaptığını, bunun insan doğasının bir parçası olduğunu kabul etti ve bazı kararların belirli bir takıma veya milli takıma karşı gibi görünebileceğini, ancak bunun nedeninin oyunun hızından kaynaklandığını, önceden verilmiş talimatlardan kaynaklanmadığını belirtti.

Ayrıca, hakemlerin maçları oyuncuların veya milli takımların isimlerine göre değil, sadece sahada gördüklerine göre yönettiklerini de ekledi.

Örnek olarak, Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile Bayern Münih arasında Howard Webb’in hakemlik yaptığı bir maçı gösterdi; o maçta Lionel Messi ceza sahası içinde düşmüş, ancak hakem ekibi penaltı kararı vermemişti.

Her maçtan sonra yaptıkları gibi ertesi gün o anı tekrar izlediklerini ve kararın belki de yanlış olabileceğini kabul ettiklerini, ancak o anda oyuncunun veya takımın kimliğine bakmaksızın tamamen samimi ve tam bir inançla bu kararı verdiklerini açıkladı.

Hakemin kararını bir saniyeden daha kısa sürede verdiğini vurgulayan O'Brien, hakemin çoğu zaman oyuncunun kimliğini belirleyecek zamana sahip olmadığını, sadece kırmızı formalı bir oyuncunun mavi formalı bir oyuncuyla karşı karşıya geldiğini gördüğünü ve olayı gördüğü şekilde değerlendirdiğini belirtti.

Arjantin-Mısır maçı

Komiser, komplo teorilerinin yayılmasının hakemlere gerçek zararlar verdiğini, onları hakaretlere ve psikolojik baskıya maruz bıraktığını, bunun bazen ailelerine yönelik tehditlere kadar uzayabileceğini belirtti.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina’nın, Arjantin’in Mısır’ı 3-2 mağlup ettiği son 16 turu maçının ardından, Mısırlı taraftarların Fransız hakem François Litxier ve ekibini Arjantin’e kasıtlı olarak taraf tutmakla suçlaması üzerine hakem ekibini savunmak zorunda kaldığını belirtti.

Colina’nın bu suçlamaların tehlikesine karşı uyarmakta haklı olduğunu vurgulayan Koulina, bu suçlamaların hakemler ve aileleri için doğrudan tehditlere dönüşebileceğini belirtti. Kendisini şanslı saydığını, çünkü belki de saha hakemi değil yardımcı hakem olması nedeniyle bu tür olaylara şahsen maruz kalmadığını ifade eden Koulina, bu tür olayları bizzat gördüğünü de ekledi.

2010 Dünya Kupası Finali

Ayrıca, hakem ekiplerinin yönettiği İspanya ile Hollanda arasındaki 2010 Dünya Kupası Finali’ne dair anılarını da yad etti ve o günü kariyerlerinin en gurur verici anlarından biri olarak nitelendirdi.

Maçın, 14 sarı kart ve Hollandalı savunma oyuncusu Johnny Heitinga’nın oyundan atılmasıyla birlikte, Nigel de Jong’un da kırmızı kart görmesi gerektiği konusunda geniş bir tartışma yaşanması nedeniyle, hakemlik açısından en zor maçlardan biri olduğunu açıkladı.

Ayrıca, Hollanda teknik direktörü Bert van Marwijk’ten sert eleştiriler aldıklarını da ekleyerek, kararlarını dürüstlük ve tarafsızlıkla verdiği sürece bu tür baskıların hakemlik mesleğinin doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

İngiliz hakemler Michael Oliver ve Anthony Taylor gibi bazı hakemlerin geçtiğimiz yıllarda verdikleri kararlar nedeniyle tehditlere maruz kaldıklarına işaret eden Van der Meulen, bu tür davranışların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve hakemlerin tarafsızlığını sorgulayan söylentilerin yayılmasıyla bu durumun daha da şiddetlendiğini belirtti.

Komplo teorileri

İngiltere milli takımını desteklemesine rağmen, “Üç Aslanlar”ın Arjantin karşısında elenmesinin nedeninin hakem olduğunu düşünmediğini belirten O’Brien, ilk 25 dakika boyunca hakemin hoşgörülü davrandığını gördüğünü, ancak bunun maçın sonucundaki belirleyici faktör olmadığını açıkladı.

Ayrıca, hakemin muazzam bir baskı altında olduğunu ve sadece bir saniye içinde kader belirleyici kararlar aldığını, oysa bu kararların mali ve sportif açıdan çok büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtirken, komplo teorilerinin hâlâ dolaşmaya devam etmesinin son derece hayal kırıcı olduğunu ekledi.

Hakem hatalarının olması, bir komplo olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Al-Haj, turnuvada yaşanan birkaç örneği gösterdi. Bunlar arasında, tehlikeli oyun nedeniyle iptal edilmesi gereken Almanya’nın Ekvador’a attığı gol, İzri Konsa’nın müdahalesi sonrasında İngiltere karşısında Gana lehine verilmesi gereken bir penaltı ve Brezilya’nın İskoçya karşısında geçerli olmasına rağmen iptal edilen bir gol.

103 maçın oynanmasının ardından – bu rakam, İngiltere Premier Ligi’nin yaklaşık on haftasına denk geliyor – bazı hataların meydana gelmesinin doğal olduğunu ve bunun önlenmesinin zor olduğunu açıkladı.

Dünya Kupası Finali

Konuşmasının sonunda, Dünya Kupası finalini yönetmek üzere Sloven hakem Slavko Vincic’in atanmasına değindi ve bu maçın hakemlik kariyerinin zirvesi olduğunu vurguladı; Pierluigi Collina tarafından isminin açıklanması sırasında duyduğu büyük duygulanmanın bu başarının değerini yansıttığını belirtti.

Vincic’in, Dünya Kupası finalindeki herhangi bir hakem gibi, şampiyonun kim olduğu ile hiç ilgilenmediğini, aksine tüm dikkatini, sonucu etkileyecek hatalar yapmadan maçı tamamlamaya odakladığını belirterek sözlerini tamamladı. Her hakemin tek endişesinin bu olduğunu vurgulayan Vincic, komplo teorileriyle ilgili tüm iddiaların ise hiçbir dayanağı olmayan asılsız iddialar olduğunu belirtti.