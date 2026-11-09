Icardi ile Wanda Nara arasında sokakta sert tartışma: Polis müdahale etti

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki anlaşmazlıkta yeni bir gelişme yaşandı. Cuma günü Nara, Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Nordelta'da bulunan futbolcunun evine koşarak gitti. İkili arasında sokakta sert bir tartışma çıktı ve olay yerine polis çağrıldı. 39 yaşındaki Nara'nın Tigre Savcılığına sunduğu şikâyete göre her şey, "eski partnerinin 11 yaşındaki kızını azarlayıp odasına kilitlemesinin" ardından başladı. Küçük kız daha sonra dizüstü bilgisayar ve WhatsApp aracılığıyla yardım istedi. Arjantin'den gelen bilgilere göre iddia edilen yaralama nedeniyle bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca futbolcunun, küçük kızın yardım mesajını gönderdiği cihazı polise teslim etmeyi reddettiği öne sürüldü.

"Icardi'nin 45 gün boyunca kızına yaklaşması yasaklandı" diye yazan El Clarin, birkaç saat önce yayımladığı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Mahkeme kararına göre futbolcu, küçük kızın yaşadığı eve veya bulunabileceği başka herhangi bir yere 300 metreden fazla yaklaşamayacak. Ayrıca kızla yüz yüze, telefonla, SMS'le, sosyal medya üzerinden veya üçüncü kişiler aracılığıyla hiçbir şekilde iletişim kuramayacak."

Futbolcudan da birkaç saat önce bir açıklama geldi: "Mauro Icardi kızına asla vurmadı. Kendisine müdahale eden acil servisin raporu açık: Herhangi bir yaralanma tespit edilmedi. Küçük kızların bir kez daha yetişkinler arasındaki bir anlaşmazlığın içine çekilmesinden ve bu anlaşmazlıkta araç olarak kullanılmasından üzüntü duyuyoruz."