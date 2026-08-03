Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinden bu yana benzeri görülmemiş bir kargaşa dönemi yaşıyor. Bu durum, federasyon başkanı Gianni Infantino'nun büyük mali gelirler elde etmek için üzerine bahis oynadığı iddialı ticari şirketin kurulamamasında açıkça kendini gösterdi. Bu durum, örgütün bir dizi çalışanını Uluslararası Federasyon'un yönetiminde değişiklik yapılmasını açıkça talep etmeye itti.

Fransız RMC Sport kanalı, bugün pazartesi günü yayımladığı araştırma niteliğindeki raporunda, işlerini korumak amacıyla kimliklerinin açıklanmamasını isteyen bir dizi FIFA çalışanının özel tanıklıklarını ortaya koydu. Çalışanlar, İngiliz "The Times" gazetesinin yakın zamanda ifşa ettiği ticari projenin başarısızlığının yansımaları gölgesinde, dünyanın en büyük spor kuruluşunun içinden geçtiği mevcut durumdan duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Krizin gerçeği

Örgütün sabit maaşlı ve bağımsız çalışanları, bu bunalımlı durumu büyük bir endişeyle takip ediyor. Özellikle bu çalışanlar, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 3 ülkede (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada) düzenlenen turnuvanın karşılaştığı devasa lojistik zorluklara rağmen, 2026 Dünya Kupası'nın belirlenen tarihinde büyük bir başarıyla düzenlenmesini güvence altına alan isimsiz kahramanlardı.

Zira bu çalışanlar, örgütün çeşitli etkinliklerini ve birçok kıtaya yayılmış ofislerini kapsayacak şekilde dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. İngiliz "The Times" gazetesinin FIFA'nın önerilen ticari projesine ilişkin ifşa ettiği bilgileri ve bunu izleyen büyük yerel ve uluslararası medyatik ve siyasi gürültüyü büyük bir endişeyle takip ettiler.

İç krizin boyutu

Fransız RMC Sport kanalı, dünyanın en büyük spor kuruluşunun içindeki kamuoyu görüşünü yoklamak ve Uluslararası Federasyon'u sarsan gerçek krizin boyutunu anlamak amacıyla, işlerini ve mesleki geleceklerini korumak için kimliklerinin açıklanmaması şartıyla çok sayıda çalışandan özel tanıklıklar topladı.

Tanıklıklar, özellikle Uluslararası Federasyon'a büyük mali gelirler sağlaması gereken, ancak kıtasal ve ulusal federasyonlardan sert eleştirilere yol açan idari ve mali bir skandala dönüşen ticari projenin başarısızlığının ardından, çalışanlar arasında Infantino yönetimine yönelik yaygın bir memnuniyetsizlik durumunu ortaya çıkardı.

Yönetim değişikliği için açık talepler

Dikkat çeken bir gelişmeyle, bazı çalışanlar Uluslararası Federasyon'un yönetiminde değişiklik yapılmasını açıkça talep etmeye başladı. Bu çalışanlar, Infantino'nun sağduyulu yönetim pusulasını kaybettiğini ve örgüt içindeki ilgili mercilere danışmadan bireysel kararlar almaya başladığını, bunun da bir dizi art arda başarısızlığa yol açtığını değerlendirdi.

FIFA'nın üst düzey bir çalışanı şunları vurguladı: "Mevcut durum bu şekilde devam edemez. Örgüt gerçek bir güven krizi yaşıyor ve Dünya Kupası'nı başarıya ulaştırmak için zamanlarını ve emeklerini feda eden çalışanlar, işlerin şu anda yönetiliş biçiminden derin bir hayal kırıklığı duyuyor."

Ticari projenin başarısızlığı krizi patlatıyor

Bu iç kargaşa, Infantino'nun FIFA markasını çeşitli ticari projelerde değerlendirerek büyük mali gelirler elde etmeyi arzuladığı ticari şirketin kurulamamasının ardından geliyor. Ancak proje, kıtasal ve ulusal federasyonlardan sert bir muhalefetle karşılaştı ve bu da projenin geçici olarak dondurulmasına yol açtı.