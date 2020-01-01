Ibrahimovic yine meydan okudu! "Daha yeni ısınıyorum"

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialı sözler sarf etti.

İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kariyerinin bittiğini düşünenlere meydan okudu.

Ibrahimovic, Instagram üzerinden bir video paylaşarak hayranlarına seslendi ve 'Daha yeni ısınıyorum' dedi:

"Kariyerimin sona erdiğini düşünenler, beni tanımıyor demektir. Ben sizin gibi değilim. Eğer bittiğimi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Daha yeni ısınıyorum."

Daha fazla takım

"Tüm hayatım boyunca savaşmak zorunda kaldım. Kimse bana inanmadı, bu nedenle ben kendime inandım. Bazı insanlar beni yok etmek istiyordu ama beni daha da güçlü kıldılar. Ve şimdi de bittiğimi düşünüyorsunuz. Hepinize söyleyecek tek bir şeyim var: Ben sizin gibi değilim. Ben Zlatan Ibrahimovic'im ve daha yeni ısınıyorum."