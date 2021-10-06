Milan’ın tecrübeli golcüsü Ibrahimovic, Manchester United günlerinde Cantona ile yaşadığı bir olayı anımsadı.

2016 yılında Paris Saint-Germain’den ayrılan Zlatan Ibrahimovic, İngiltere devi Manchester United ile anlaşmaya varmış ve Inter’den eski hocası Jose Mourinho ile anlaşmaya varmıştı.

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United’da attığı gollerle kısa sürede kendini kanıtlamış ve UEFA Avrupa Ligi ile Lig Kupası’nda zafere ulaşmıştı.

İsveçli golcü, Cantona’ya kendisinin “Manchester’ın kralı” olacağını ve onun bıraktığı mirası geride bırakacağını söylediğini açıkladı.

Neler söylendi?

Premier Lig’de 1992 ve 1997 arasında, dördü Manchester United ile olmak üzere beş şampiyonluk yaşayan Eric Cantona, Kırmızı Şeytanlar’ın tarihindeki en büyük oyunculardan biri olarak gösteriliyor.

Ancak Zlatan Ibrahimovic, kendisine ‘Benim gölgemde kalacaksın.” diyen Cantona’ya o zaman katılmadığını açıkladı.

Şu anda Milan forması giyen 40 yaşındaki oyuncu, İtalya basınından Le Iene’ye şunları söyledi: “Bir gün Cantona bana şunları söyledi: ‘Manchester’ın kralı olamazsın, prens olarak mutlu olmayı öğrenmen gerek!”

“Ben de ona şöyle cevap verdim: ‘Ama ben kral olmak istemiyorum, Manchester’ın tanrısı olmak istiyorum!”

Ibrahimovic ve Cantona’nın Manchester United kariyerleri

Manchester United formasıyla toplamda 185 maça çıkan Eric Cantona, bu karşılaşmalarda 82 gol kaydetti ve dokuz kupa kazanırken 1993-94 sezonunda da PFA Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Manchester United’da yalnızca iki sezon geçiren ve ikinci sezonunda da sakatlıklarla boğuşan Zlatan Ibrahimovic ise 53 maçta 29 gol kaydetti, toplamda üç kupa sevinci yaşadı.

Oyuncu Maçlar Gol sayısı Maç başı gol Eric Cantona 185 82 0.44 Zlatan Ibrahimovic 53 29 0.55

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