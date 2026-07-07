Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası sekizinci finalinde Arjantin’in Mısır’a karşı aldığı muhteşem 3-2’lik galibiyetin ardından Lionel Messi’ye övgüler yağdırdı. Eski gol kralı, 39 yaşındaki oyun kurucunun ülkesinin ona en çok ihtiyaç duyduğu anda öne çıktığını gördü.

“Messi birdenbire bir canavara dönüştü. Artık kimse onu durduramıyordu,” diye FOX Sports’a sevinçle konuştu Ibrahimovic. “Durmaksızın devam etti. Bu, benim tanıdığım Messi, her zaman gördüğümüz ve hâlâ gördüğümüz Messi.”

“Unutmayın: O zaten bir Dünya Kupası kazandı. Messi sayısız ödül, Ballon d’Or, her şeyi kazandı. Kariyerine bir bakın, tam bir mükemmellik. Yine de daha fazlasını istemeye devam ediyor,” diyen İsveçli yorumcu, Messi’yi eleştirenlere bir mesaj gönderdi.

“Bu akşam gülebileceklerini sanan tüm Messi düşmanlarına ve tüm Ronaldo taraftarlarına başsağlığı dilerim,” dedi Ibrahimovic alaycı bir şekilde. “0-2 gerideyken zaferi kutlamaya başlamıştınız bile. Ama sonra Messi, bir futbol maçının ancak son düdük çalındığında bittiğini dünyaya hatırlattı.”

“Şimdi acı ve gözyaşları içinde yatmaya gidiyorsunuz. Üstelik Arjantin çeyrek finale yükseldi. İşte futbol budur, işte bu büyük bir olay,” diyen Ibrahimovic, Messi ve takım arkadaşlarının Atlanta’daki geri dönüşünün tadını çıkarıyor.

Ibrahimovic, diğer yandan büyük bir sürprize çok yaklaşan Mısır’a da sempati duyuyor. “Her top için mücadele ettiler, büyük cesaretle savunma yaptılar ve fırsat geldiğinde onu değerlendirdiler. İnsanlar özellikle sonucu konuşacak, ama ben Mısır’ın performansını hatırlayacağım. Arjantin’i yenebileceklerine inandılar ve bir an bile korku göstermediler.”

Arjantin, Mısır karşısında yaşadığı zorlu duruma rağmen Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi. Pazar günü Kansas City’de, son dünya şampiyonu Arjantin’in rakibi İsviçre ya da Kolombiya olacak.