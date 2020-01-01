Ibrahimovic, İsveç'i çalıştıran Andersson'a sert çıktı: "Şaka gibi!"

Janne Andersson'un Fransa karşısında Dejan Kulusevski'yi ilk 11'de oynatmaması Zlatan Ibrahimovic'i kızdırdı.

Zlatan Ibrahimovic, İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson'un maçında ilk 11'de Dejan Kulusevski yerine Sebastian Larsson'a görev vermesi Zlatan Ibrahimovic'i çileden çıkardı.

İsveç'in 1-0 kaybettiği maçta 35 yaşındaki Larsson ilk 11'de görev alırken, oyuna sonradan dahil olan Juventuslu Kulusveski sadece 20 dakika süre buldu. Kulusveski maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte yedek kalmış olmasına şaşırdığını söyledi.

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Ibrahimovic, Twitter hesabından Aftonbladet gazetesinin haberini paylaşırken ""Şaka gibi. Beceriksiz insanların yanlış pozisyonlarda görev alarak İsveç futbolunu boğduğunun bir delili daha." ifadelerini kullandı.

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Kulusveski 2019-20 sezonunu 'da kiralık geçirirken, 36 maçında 10 gol 8 asistlik performans ortaya koydu.

İbrahimovic, Euro 2016'dan sonra İsveç Milli Takımı'ndan emekli olmuştu.