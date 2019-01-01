Ibrahimovic, İspanya'ya geri dönüyor

Los Angeles Galaxy'ye veda eden Zlatan Ibrahimovic, yeni durağı hakkında ipucu verdi.

ekibi Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı videolu paylaşımla İspanya'ya geri döneceği söyledi.

38 yaşındaki yıldız golcü yaptığı paylaşımda "Merhaba İspanya, geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

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Ibrahimovic'in bu sözleri, kariyerine 'da devam edeceği yönünde yorumlandı.

Zlatan Ibrahimovic, 2019 yılında MLS’de forma giydiği 30 maça 30 gol atmayı başardı.