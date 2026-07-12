İsveçli efsane Zlatan İbrahimoviç, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç arasında oynanan maçın ilk yarısında Noni Madueke’nin sergilediği performansı eleştirdi ve oyuncunun takıma hiçbir katkı sağlamadığını, devre arasında oyundan alınmayı hak ettiğini vurguladı.

Arsenal'de forma giyen Madueke, Miami'de oynanan maçta İngiltere milli takımının sağ kanat pozisyonunda ilk 11'de sahaya çıktı, ancak maçın gidişatına olumlu bir iz bırakmakta zorlandı.

İlk olumsuz anı maçın ilk dakikasında yaşandı; Elliot Anderson ona uzun ve isabetli bir orta gönderdi, ancak Madueke'nin yaptığı ortası isabetsizdi ve doğrudan saha dışına çıktı.

Madueke ayrıca, kendisini marke eden bek oyuncusunu geçmekte ve sağ kanattan tehlike yaratmakta birçok kez başarısız oldu.

İlk yarının bitiminden sonra İbrahimović, “Fox” kanalına konuk olduğu sırada oyuncuya sert eleştiriler yönelterek, “İngiltere şu ana kadar sanki bir oyuncusu eksikmiş gibi oynuyor” dedi.

Ve ekledi: “Madueke sahada... ama şunu söylemeliyim ki, top ona her geldiğinde yanlış karar veriyor ve sahada sadece dolaşıyor.”

Ve şöyle devam etti: “Thomas Tuchel’in yerinde olsaydım, onu oyundan alırdım çünkü hiçbir katkı sağlamadı; su molası bile ona fayda etmedi.”

Bu açıklamalar, teknik direktör Thomas Tuchel’in ilk yarının ortasında su molası sırasında Madueke’ye özel ve coşkulu talimatlar vermesine atıfta bulunuyordu; bu da Tuchel’in Zlatan’ın sert değerlendirmesine açıkça katıldığını gösteriyor.

Tuchel, devre arasında Madouki’yi sahadan çekme konusunda kesin bir karar aldı ve turnuva boyunca sürekli bir Aşil tendonu sorunu ile boğuşan Arsenal’den takım arkadaşı Bukayo Saka’yı oyuna soktu.

İlk yarı arası molasında, bu hafta hastalıkla boğuşan ve cezalandırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arsenal oyuncusu Declan Rice'ın yerine, Premier Lig şampiyonu Ebertchi Eze oyuna girdi.

İngiltere milli takımı, uzatmalarda Jude Bellingham’ın attığı gol sayesinde maçı 2-1 kazanarak Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.