Milan’ın danışmanı İsveçli Zlatan İbrahimoviç, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır’ı zorlu bir maçın ardından mağlup eden Arjantin’e yöneltilen eleştiriler karşısında eski takım arkadaşı Lionel Messi’yi savundu.

Ibrahimović, Arjantinli yıldız aleyhine bir kampanya yürütüldüğü yönündeki görüşünü vurguladı ve İspanyol “Marca” gazetesine verdiği demeçteşunları söyledi: “Bugün, her zamankinden daha fazla, Arjantin-Mısır maçı sonrası ortaya çıkan tepkinin Arjantin’e karşı değil, özellikle Messi’ye yönelik olduğuna ikna oldum.”

Eski Milan forveti, tartışmalı hakem kararlarına yönelik eleştirilerin spor adaleti ile ilgili endişelerin sınırlarını aştığını belirtti ve futbol dünyasının belirli kesimlerinin, koşullar elverdiğinde Messi’nin tarihi mirasını küçültmeye can attığına inandığını vurguladı.

Ibrahimović, taraftarların ve yorumcuların diğer önemli maçlardaki benzer hakem hatalarına nasıl tepki verdiklerinde bariz bir çelişki gördüğünü belirtti ve tartışmalı bir kararın Messi’nin veya Arjantin milli takımının lehine olduğu görüldüğünde öfkenin bambaşka bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Eski İsveçli milli futbolcu, iddiasını desteklemek için belirli olaylara atıfta bulunarak, Fransa’nın çeyrek finalde Fas’ı yendiği maçta Kylian Mbappé’nin attığı ilk golün öncesinde yaşanan tartışmalı bir pozisyona dikkat çekti. İbrahimoviç, atağın oluşumunda bir el teması olduğunu ve bu nedenle golün iptal edilmesi ve sayılmaması gerektiğini iddia etti.

Ibrahimović bu pozisyonla ilgili net bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: “Mbappé’nin golünden önce çok net bir el teması gördük ve gol iptal edilmeliydi, ancak sayıldı.”

Bu olayda Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot da yer aldı; onun yaptığı iddia edilen el teması, Fas milli takımının yedek kulübesinden geniş çaplı protestolara neden oldu, ancak gol, inceleme ve kontrolün ardından iptal edilmedi veya değiştirilmedi.

İsveçli yıldız, daha önce sosyal medyayı FIFA’nın Arjantinli yıldızına iltimas geçtiği ve onu kayırdığı yönündeki suçlamalarla dolduranların sessizliğini kınadı ve şu soruyu sordu: “Messi’nin FIFA’dan tam destek gördüğünü iddia edenler nerede? Tamamen ortadan kayboldular.”

İsveçli efsane, tartışmanın hiçbir zaman sadece hakemlik standartları veya rekabetin adaleti ile ilgili olmadığını savundu; Arjantin’e yöneltilen eleştirilerin büyük bir kısmının, aslında Messi’ye ve onun uluslararası sahnedeki sürekli başarılarına karşı uzun süredir devam eden düşmanlıktan kaynaklandığını belirtti.

Heyecan verici durumlardan kaçınmamasıyla tanınan İbrahimoviç, internetteki bu eleştirilerin çoğunu kimin yönlendirdiğini belirleyerek daha da ileri gitti ve şöyle dedi: “Cristiano Ronaldo’nun taraftar kitlesi son derece duygusal ve Messi’yi kabul edemiyor.”