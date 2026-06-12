İbrahimović: Bu milli takım Dünya Kupası'nda herkesten dayak yiyecek

Emekli İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç, sporla ilgili görüşlerini dile getirirken lafı dolandırmayı ya da sözlerini yumuşatmayı bilmediğini bir kez daha kanıtladı; Şu anda 2026 Dünya Kupası maçlarını takip etmek için ABD'de bulunan "Sultan", Dünya Kupası'nın bir grubundaki takımların şanslarına dair doğrudan ve şok edici bir değerlendirmede bulundu.

"Fox Sports" ağına yaptığı açıklamada İbrahimoviç, 12. grubun durumuna değinerek şöyle konuştu: "Bu grupta İngiltere ve Hırvatistan var... Hırvat kökenli olduğum için elbette onları destekliyorum. Ayrıca Gana da var, çok yetenekli bir kadroya sahipler ve bize neler sunabileceklerini göreceğiz. Son olarak da Panama var ve maalesef bu grupta herkesin yumruklarını yiyen bir 'boks torbası' gibi olacaklarını düşünüyorum."

İsveçli yıldız, alaycı ve doğrudan analizine devam ederek, iki Avrupa gücünün grubu geçeceğini vurguladı ve şunları ekledi: "İngiltere ve Hırvatistan birinci olmak için mücadele edecek. Gana işlerini zorlaştırıp birkaç puan alabilir, ancak Panama'nın iyi bir performans sergileme şansı olduğunu düşünmüyorum."

İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama milli takımları, Dünya Kupası finallerinde 12. grupta mücadele edecek. Bu grubun maçları, 17 Haziran Çarşamba günü başlayacak.