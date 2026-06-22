ABD’li “Fox Sports” kanalının spor yorumcusu Zlatan İbrahimoviç, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İran ile oynanan ve beklentileri boşa çıkaran 0-0 beraberliğin ardından Belçika milli takımına sert eleştiriler yöneltti ve takımın performansını “uyuyakalacak kadar sıkıcı” olarak nitelendirdi, Bu arada Mısır milli takımı, Muhammed Salah’ın golüyle Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

"Fox Sports" ağına göre, Paris Saint-Germain'in eski İsveçli forveti Ibrahimović, Belçikalıları sert bir şekilde eleştirmek için sadece birkaç kelimeye ihtiyaç duydu ve kendine özgü üslubuyla şöyle dedi: “Tek söyleyebileceğim, ilk yarıda neredeyse uyuyakaldım, ikinci yarıda ise gerçekten uyuyakaldım,” dedi. Bu sözler, aynı programda yer alan Terry Henry’yi gülümsetti.

Ibrahimović sözlerine şöyle devam etti: “Bu maç hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok. Bir başka beraberlik. Bir sonraki maçta ne olacağını göreceğiz, ama bu konuyu takım arkadaşlarıma bırakacağım,” diyerek teknik direktör Rudi García’nın oyuncularının mücadeleci ruhundan yoksun olduklarına açıkça işaret etti.

Belçika’nın 2026 Dünya Kupası’na başlangıcı zorlu geçti. Açılış maçında Mısır ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Romelu Lukaku ve takım arkadaşları İran karşısında büyük zorluklar yaşadı. Kaleye 23 şut çekmesine rağmen Belçika milli takımı gol atamadı ve 66. dakikada Nathan Ngoy’un bireysel hatası nedeniyle kırmızı kart görmesi de onların lehine olmadı.

Ancak Belçika milli takımının kaderi hâlâ kendi elinde; ön eleme turunu geçmek için önümüzdeki Cumartesi günü Yeni Zelanda’yı yenmesi yeterli olacak, ancak grubun birinciliği İran ile Mısır arasındaki maçın sonucuna bağlı olacak.

Öte yandan, Mısır milli takımı Pazar akşamı Vancouver’da Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti ve tarihi bir başarıya imza attı. Bu yaz Liverpool’dan ayrılıp serbest oyuncu statüsüne geçen 34 yaşındaki Muhammed Salah, Okyanusya temsilcisi karşısında maçı tersine çevirmede önemli rol oynadı.