Ibrahimović, Amerikan efsanesini bilgisizlikle suçluyor… Henry ise şaşkına dönüyor

Dün 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Senegal'i 3-1 mağlup etmesinin ardından, İsveçli Zlatan İbrahimoviç'in ABD'li efsane Landon Donovan'ın "Les Bleus"un performansı hakkındaki açıklamalarına sert tepki göstermesi üzerine, ABD'li "Fox Sports" kanalının analiz stüdyosunda bir tartışma patlak verdi.

Olay, Donovan'ın ilk yarıda Fransız milli takımının performansını eleştirmesiyle başladı. Donovan, Didier Deschamps'ın oyuncularının Senegal karşısında "kibirli" ve "dikkatsiz" bir görüntü sergilediğini savundu.

Bu açıklamalar, Fransız Thierry Henry'nin tepkisini çekti. Henry, birçok kişinin Senegal milli takımının gücünü hafife aldığını vurgulayarak, maçın erken bir aşamada sonuçlanmamış olmasının, Fransa'nın kibirli veya küstahça oynadığı anlamına gelmediğini belirtti.

Henry, maç analizi sırasında şunları söyledi: “Bu tanımlamayı anlamıyorum. Fransa ilk 15 dakikada üç gol öne geçemedi diye takım kibirli mi oluyor? Senegal’e hakkını vermeliyiz, o güçlü bir milli takım ve bunu herkes biliyor.”

Ancak tartışma bununla sınırlı kalmadı. Eski ABD milli takım yıldızı Alexi Lallas, Donovan’ın açıklamalarına değinerek, Fransız milli takımının ikinci yarıda performansını belirgin bir şekilde artırarak şampiyon karakterini gösterdiğini vurguladı ve şunları ekledi: "Gerçek şu ki, eğer kibirliyseler, bunun nedeni ikinci yarıda sergilediği gibi yüksek seviyede performans gösterebilmeleri."

Bu sırada İbrahimoviç devreye girerek tartışmaya daha keskin bir yön verdi ve Fransa’nın performansını kibirli olarak nitelendirmeyi kesin bir dille reddetti.

Eski İsveçli forvet şöyle dedi: “Bu kibir değil, özgüven.”

Ardından, bölümün ardından en çok konuşulan cümleyi kurdu:“Cahiller buna kibir der, akıllı olanlar ise özgüven der,” diyerek Donovan’ı ve ardından Lallas’ı dolaylı olarak cahillikle suçladı.

Zlatan’ın sözleri, Senegal karşısında dengeli bir başlangıcın ardından, başta iki gol atan Kylian Mbappé ve maçın adamı seçilen Michael Oliisi olmak üzere yıldızlarının bireysel kalitesi sayesinde karşılaşmayı kazanan Fransız milli takımını doğrudan savunmak amacıyla geldi.

Ibrahimović’in yorumu stüdyoda gözden kaçmadı; kameralar, bu sözleri duyar duymaz Thierry Henry’nin tepkisini yakaladı. Henry, şaşkın bir ifadeyle gözlerini dikkat çekici bir şekilde genişletmişti.

Ayrıca okuyun:

Dünya Kupası'nın ilk turunda Arap takımlarının performansı: Etkileyici dörtlü, mantıklı yenilgiler ve Tunus'taki

felaket Hakem görüşü... Mısır, Belçika karşısında penaltı hak etti mi?

“Samba’ya büyük haksızlık”… Fas-Brezilya maçındaki hakem performansına zayıf not