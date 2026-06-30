Ibrahimovic, Allegri'ye bir gönderme mi yaptı? "Koeman İtalyan bir teknik direktör gibi görünüyordu..."

Hollanda, DünyaKupası’na 16’lı turda veda etti; maçın son dakikalarında skoru eşitleyen ve ardından penaltılarda galip gelen Fas’a boyun eğdi. Dört yıl önce çeyrek finalde, yine penaltılarda gelecekteki şampiyon Arjantin’e yenilen Oranje için hayal kırıklığı yaratan bir turnuva oldu. Ancak bu kez teknik direktör Koeman, suçlu sandalyesine oturdu.





IBRAHIMOVIC'İN SÖZLERİ - "Bu yenilgi Koeman'ın suçu. Bu Hollanda milli takımını tanıyamadım. Koeman İtalyan bir teknik direktör gibi görünüyordu; Hollanda her zaman kazanmak için oynamalı. Kendi kimliğini yitirerek yenildi. Oyuncular bile tüm bu durumdan rahatsız görünüyordu" dedi Zlatan Ibrahimovic, Fox Sports'ta yorumcu olarak.