İbrahim Üzülmez: Kaybedersek bile savaşarak kaybedeceğiz

Ankaragücü'nün teknik direktörü, Trabzonspor maçında alınan puanı hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında ligde kalmak isteyen Ankaragücü ile şampiyonluk mücadelesi veren 'u karşı karşıya getiren mücadele, Sörloth ve Gerson Rodrigues'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Geçtiğimiz çarşamba günü (24 Haziran) göreve gelen İbrahim Üzülmez, yeni kulübünün başında çıktığı ilk maçta alınan beraberliğin ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Üzülmez "Takımımdan karakter göstermelerini bekliyorum. Maçları kaybedebilirsiniz ama nasıl kaybettiğiniz önemli. Sadece iki gündür idmanlara çıkabiliyorum. Yavaş yavaş alışıyorum. Takımı mental açıdan bu maça hazırladım. Çok uyarmama rağmen maça 1-0 yenik başladık. Dengeyi kurduğumuzu düşünüyorum. Trabzonspor'un çok yetenekli oyuncuları var. Puan veya puanlar kazanmak için bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Saha içerisinde puan için canla başla mücadele eden bir takım izlettik. Onların da puana ihtiyacı vardı. Biz düştük can derdine, bizim için puan ve puanlar hala önemli. Ankaragücü çok önemli bir camia. Bize bu görevi verdiler. Kolay değil ama bizden beklenenleri karşılamaya çalışıyoruz. Kaybedersek bile savaşarak kaybetmek istiyoruz. Gelecek hafta eksik oyuncularımızın yokluğunu hissedeceğiz. Ama bu takımı limana sağ salim bir şekilde yanaştırmak istiyoruz. Aldığımız puandan dolayı çok mutluyuz ama Pazartesi gününden itibaren maçı için çalışmalara başlayacağız. Oyun anlamında hak ettiğimiz bir puan aldığımızı düşünüyorum. Hüseyin Hoca karambolden gol bulmak için uzun oyuncularını oyuna soktu. Buna izin vermedik. Nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Çok gol yiyen bir takımız. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Maçın başında yediğimiz gole rağmen, oyuncularımın geri dönüşü mutluluk verici. İlk yarıda Scarione golü atsa ikinci yarı daha farklı olabilirdi. Yine de Trabzon deplasmanında aldığımız puan önemliydi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bu sonucun ardından puanını 25'e yükselten sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek.