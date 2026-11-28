Bayer Leverkusen'in Cezayirli oyuncusu İbrahim Maza, Alman kulübüyle Haziran 2031'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamaya yaklaştı. Bu adım, takımın en önemli isimlerinden birinin geleceğini güvence altına almayı ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin oyuncuyu kadrosuna katma girişimlerinin önünü kesmeyi amaçlıyor.

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"Foot Mercato" sitesinin öne çıkardığına göre, 21 yaşındaki Maza, bu sezon 4 gol atıp 4 de asist yaparak dikkat çekici performanslar sergilemesinin ardından Leverkusen'le olan bağını uzatmak için anlaşmaya varmaya yaklaştı ve takımın planlarında kilit bir parça haline geldi.

Alman kulübünün bu hamlesi, Cezayirli oyuncuya yönelik ilginin giderek artmasıyla birlikte geliyor. Maza, başta Leverkusen'in geleneksel rakibi Bayern Münih olmak üzere birçok büyük kulübün dikkatini çekti. Bavyera ekibi, oyuncuyu transfer etmek için harekete geçme ihtimaline karşı gelişimini yakından takip ediyor.

Etkileyici bir performans ortaya koyan Maza, 2026 Afrika'da Yılın Genç Oyuncusu ödülünün ilk aday listesine girdi. Ancak Faslı Ayyoub Bouaddi, Fildişi Sahilli Yan Diomande ve Senegalli İbrahim Mbaye'den oluşan üçlünün yer aldığı nihai listeye kalamadı.

Leverkusen, Bayern Münih'i uzak tutmak için harekete geçti

İki taraf da iş birliğini en az 2028'e kadar sürdürmek istiyor ve yeni anlaşmayı, oyuncunun belirli bir bedel karşılığında ayrılmasına imkân tanıyan bir serbest kalma maddesi eklemeden tamamlamaya yöneliyor.

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Bu yaklaşım, Leverkusen yönetimine Maza'nın geleceği üzerinde daha fazla kontrol imkânı sağlıyor ve rakip kulüplerden biri oyuncuyu transfer etmek için harekete geçerse onu kolayca kaybetmesinin önüne geçiyor. Bununla birlikte yetkililer, olağanüstü bir mali teklifin önümüzdeki dönemde kulübü tutumunu yeniden gözden geçirmeye zorlayabileceğinin farkında.

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Hertha Berlin'den Leverkusen'de yıldızlığa

Maza, 2025 yazında Hertha Berlin'den Bayer Leverkusen'e katılmış ve 30 Haziran 2030'a kadar sürecek ilk sözleşmesini imzalamıştı. Kulüp ise oyuncuyla olan bağını uzatmak için erken davranmaya karar verdi. Maza'nın bu transferi, Hertha formasıyla Almanya 2. Bundesliga'da 51 maçta 9 gol attığı parlak dönemin ardından gerçekleşmişti.

24 Kasım 2005'te Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Maza, kariyerine Hertha'nın akademisinde başladı. Almanya'nın 18, 19 ve 20 yaş altı milli takımlarında forma giyen oyuncu, 2024'te uluslararası arenada Cezayir milli takımını temsil etmeyi seçti.

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Transferin açıklandığı sırada Leverkusen'in spor direktörü Simon Rolfes, oyuncunun teknik kapasitesini övmüş, çalım atma ve rakiplerini geçme konusundaki üstün becerilerinin yanı sıra takım arkadaşlarını iyi görme ve onlara pozisyon hazırlama yeteneğine dikkat çekmişti. Bu özellikler, oyuncunun Alman takımında kısa sürede kendini kabul ettirmesine yardımcı oldu.

Leverkusen en parlak yeteneklerinden birini elinde tutmaya çalışırken, sözleşme uzatması rakiplerin ilgisine, özellikle de gelecekte kadrosunu güçlendirmek için oyuncuda bir seçenek görebilecek Bayern Münih'in ilgisine karşı alınmış önleyici bir adım gibi görünüyor.

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Anlaşmanın yaklaşması, Maza'nın ayrılığının imkânsız hale geldiği anlamına gelmiyor. Ancak bu durum Alman kulübüne daha güçlü bir pazarlık pozisyonu kazandırıyor ve oyuncuyu transfer etmeye yönelik her girişimi Leverkusen'in onayına ve mali şartlarına bağlı kılıyor.