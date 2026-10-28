Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki hücum oyuncusunu en çok istediği futbolcu olarak belirlediğini son olarak Cezayirli gazeteci Brahim Hanifi bildirmişti. Buna göre PSG, Maza'yı "ne pahasına olursa olsun" kadrosuna katmak istiyor.

Şimdi de Sky, konuyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Habere göre Fransa'nın mali gücü yüksek kulübü, Maza'yı Leverkusen'den koparmak için kış transfer döneminde somut adımlar atabilir. PSG'nin, Maza'yı dizinden ağır sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine uygun bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor.

Gürcü hücum yıldızının, Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona'ya karşı yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun kalan bölümünü kaçırması bekleniyor. Maza ise bu sezon Bayer 04 formasıyla sergilediği güçlü performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Çıktığı 10 resmî maçta üç gol ve üç asist kaydetti.

Bayer Leverkusen'de Wirtz'in halefi Maza: Dembele'den Ballon d'Or öngörüsü

Millî takım formasını 24 kez giyen oyuncu, geçen sezon Cezayir adına Afrika Uluslar Kupası'nda da parlamıştı. Dünya Kupası'nda ise dört maçta gol katkısı sağlayamadı. Maza, 2025 yazında Florian Wirtz'in yerini doldurabilecek bir oyuncu olarak Hertha BSC'den 12 milyon avroya transfer edilmişti. Ancak asıl çıkışını yılbaşından sonra yaptı.

Geçen pazartesi yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Ödülü'ne aday gösterilmesinin nedenlerinden biri de buydu. Maza sonuçta dokuzuncu sırayı aldı. Londra'daki Palladium Theatre'da düzenlenen galaya katılması hakkında, "Elbette gururluyum. Böyle bir törende yer almak ve aday gösterilmek her erkek ve kız çocuğunun hayalidir. Bunun için çok minnettarım" dedi.

PSG'nin süper yıldızı Ousmane Dembele'nin, Maza'nın etkinlikten paylaştığı bir Instagram gönderisine yaptığı yorum da ses getirdi. Dembele, "Allah'ın izniyle bir sonraki Ballon d'Or" yazdı.

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PSG'nin transfer listesinde Maza dışında hangi oyuncular var?

Maza'nın Leverkusen ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Simon Rolfes ve Fernando Carro'nun da aralarında bulunduğu Bayer yöneticilerinin, 20 yaşındaki oyuncunun maaşına zam getirebilecek erken bir sözleşme uzatma üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

PSG'nin ise ilgisini hem Maza'ya hem de kulüp yönetimine ilettiği söyleniyor. Ancak Bayer henüz bundan etkilenmiş görünmüyor. Üstelik Maza'nın, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kulübün kısa listesinde Kvaratskhelia'nın yerini doldurabilecek tek isim olmadığı belirtiliyor. PSG'nin Paris Brunner ve Said El Mala'yı da takip ettiği ve kış transfer dönemi için 80 milyon avroluk bütçe ayırdığı öne sürülüyor.

Öte yandan PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Kvaratskhelia'nın uzun süreli yokluğunu kadro içinden karşılayabileceklerini de son olarak vurguladı. Paris ekibinin bu konuda Maghnes Akliouche ve Mika Godts gibi iki ilgi çekici seçeneği var. En azından Godt, şansını hemen değerlendirdi: Pazartesi günü Olympique Lyon'a karşı oynanan önemli maçta oyuna girdikten sonra bir asist ve bir golle sonucu belirledi.



