Bayer Leverkusen’in oyun kurucusu Ibrahim Maza, Kopa Kupası oylamasında Arjantinli efsane Lionel Messi’nin oyunu almasının, gelecekte Ballon d’Or’u kazanma hedefini güçlendirdiğini açıkladı. Hücuma dönük orta saha oyuncusu, iki yıl önce millî takım tercihini Almanya’dan Cezayir’e çevirirken verdiği zorlu kişisel kararı da anlattı.

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Arjantinli efsaneden yükselen oyun kurucuya destek

Maza, Cezayir A millî takımıyla kariyerini değerlendirirken, 2026 Ballon d'Or töreninde gördüğü büyük ilginin ardından futboldaki en büyük bireysel ödülü hedeflediğini söyledi. Messi, Leverkusen'in genç yıldızını dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Kupası için yaptığı oylamada üçüncü sıraya koydu. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin bu desteğine rağmen Cezayirli millî futbolcu, nihai sıralamada dokuzuncu oldu.

Ballon d'Or hâlâ en büyük hedef

Uzun vadeli hedefleri hakkında RTL adlı yayın kuruluşunun Almanya edisyonuna konuşan Maza, şunları söyledi: “Ballon d'Or'u kazanmak hayallerimden biri. Böyle bir ödülü kazanmanın her futbolcunun hayali olduğunu düşünüyorum. Bence olağanüstü ve gerçekten özel bir ödül.”

Arjantinli forvetin Kopa Kupası oylamasında kendisine verdiği oyun, önümüzdeki yıllarda çıtayı daha da yükseltmesi için nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Maza, sözlerine şöyle devam etti: “Bunu çok önemsedim, inanılmaz bir şey. Messi, sende özel bir şey olduğunu söylediğinde bu sana muazzam bir motivasyon veriyor. Evet, Messi'nin desteği bana fazladan bir itici güç veriyor.”

Millî takım değişikliği üzerinde uzun uzun düşündü

“Mazadona” lakaplı oyun kurucu, daha önce Almanya'nın alt yaş millî takımlarında forma giymiş, Ekim 2024'te ise A millî takım düzeyinde Cezayir'i temsil etmeyi seçmişti. Cezayir için oynama kararının neden kolay olmadığını anlatan Maza, şöyle dedi: “Cezayir için oynamayı seçmek bir bakıma zordu. Değerlendirmem gereken birkaç etken vardı. Bunu daha önce de anlattım; çeşitli nedenler vardı ama bunlar kişisel meseleler. Bunları kendime saklamayı tercih ediyorum. Bunun dışında da zor bir karardı.”

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Kuzey Afrika ülkesini temsil etmekten duyduğu gururu yineleyen Maza, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık karar verildi ve üzerinden iki yıl geçti. Cezayir millî takımıyla gurur duyuyorum ve onun formasını giyme fırsatı bulduğum için mutluyum. Sahada her şeyimi ortaya koyacağım ve takım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Cezayir bayrağını göğsümde taşımaktan gurur duyuyorum. Bu ülkeyi temsil edebilmek muazzam bir onur.”

Leverkusen'in genç yeteneği gelişimini sürdürmeyi hedefliyor

İki yıl önce millî takım tercihini değiştirmesinden bu yana Maza, Cezayir A millî takımıyla 24 maça çıktı, üç gol ve iki asist kaydetti. Kasım ayındaki millî maç arası yaklaşırken oyun kurucu, gelecek hafta millî takımdaki arkadaşlarına katıldığında bu rakamları artırmayı hedefleyecek. Kulüp düzeyinde ise uzun vadeli Ballon d'Or hedefine ulaşma yolunda Bayer Leverkusen formasıyla Bundesliga'da parlamayı sürdürmesi büyük önem taşıyacak.