İbrahim Hasan: Mısır Milli Takımı tüm Arap takımlarından üstün… İspanya taraftarlarının davranışları ise üzücü

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Hasan, İspanya Milli Takımı ile oynanan ve golsüz berabere biten maçın perde arkasını anlattı ve karşılaşmayı çevreleyen zorlu koşullara rağmen Firavunlar'ın güçlü bir performans sergilediğini vurguladı.

Maç, Barselona'da golsüz berabere sonuçlandı. Bundan önce Firavunlar, Cidde'de Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etmişti.

İbrahim Hasan, On Sport kanalına yaptığı açıklamada, Hossam Hassan liderliğindeki teknik ekibin rakipleri titizlikle incelediğini belirtti ve milli takımın son kamp sırasında elde edilen olumlu sonuçları temel almayı başardığını, bunun da saha içindeki performansa yansıdığını söyledi.

Suudi Arabistan ve İspanya maçlarına yönelik hazırlıkların kolay olmadığını belirten Hassan, konaklama yerlerinde sık sık yapılan değişiklikler ve İspanya maçının son anda programa alınmadan önce birden fazla kez iptal edilmesinin, özellikle de iki zorlu deplasman maçı arasında gidip gelmek zorunda kalınması nedeniyle takım üzerinde büyük bir baskı yarattığını ifade etti.

Mısır milli takımının "tüm Arap takımlarından üstün" olduğunu vurgulayan teknik direktör, tüm rakiplerin kendileri karşısında olumlu bir sonuç elde etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Mısır milli takımı, FIFA'nın son sıralamasında 29. sırada yer alırken, Arap ülkeleri arasında Fas'ın (8.) ve Cezayir'in (28.) ardından üçüncü sırada bulunuyor.

İbrahim Hasan, zorlu hazırlık maçları için yapılan görüşmelerin perde arkasını açıkladı ve Arjantin milli takımıyla oynanacak bir maç için plan olduğunu, görüşmelerin tamamlanmak üzereyken aksadığını, ardından da maçın Mısır dışında oynanacağı kesinleşmesine rağmen İspanya ile oynanacak maç için düzenlemelerin yapıldığını doğruladı.

Hassan, Mısır milli takımının teknik ekibinin bazı milli takımlardan antrenman teklifleri aldığını, ancak "ikizler Mısır milli takımını ön planda tuttuğu" için bu teklifleri Dünya Kupası sonrasına ertelediğini vurguladı.

Sözlerini, İspanya taraftarlarının davranışlarından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek tamamladı. Mısır milli marşı sırasında duyulan yuhalama seslerinin üzücü olduğunu vurguladı, ancak aynı zamanda milli takım oyuncularının sahada güçlü bir performans ve olumlu bir sonuçla cevap verdiklerini belirtti ve tüm ülkelerin bayraklarına ve milli marşlarına saygı gösterilmesi gerektiğini talep etti.

