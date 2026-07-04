İbrahim Hasan: Messi'yi görmüyoruz... Mısır milli takımında ondan 26 tane var

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Hasan, 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenleri boyunca Firavunlar oyuncularının sergilediği ruhu övdü ve Muhammed Salah’ın sakatlığıyla ilgili ayrıntıları ve kardeşi Hüsam Hasan’ın maçlara nasıl hazırlandığını açıkladı.

Firavunlar, dün Cuma günü normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldıkları Avustralya maçını penaltılarda 4-2 kazanarak Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi ve uzatmaların ardından Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup eden Arjantin ile karşılaşacak.

İbrahim Hasan, “Sada El-Balad” kanalında yayınlanan “Benim Sorumluluğumda” programında gazeteci Ahmed Musa ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi: “Salah, İran maçından çıktığında sakatlıklardı ve Avustralya maçına yetişebilmesi için büyük çaba sarf edildi… Normalde Salah’ın sakatlığının iyileşmesi en az 10 gün sürer.”

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Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Hossam her maçı bir sınavmış gibi çalışır ve hazırlanır. Hossam her takımı inceler ve oyuncularına rakip takımla ilgili her şeyi ezberletir. Bu yüzden oyuncular her şeyi biliyorlar... Ayrıca Hossam, oyunculara tam bir güven veriyor ve ilk günden itibaren oyuncular Hossam’a şöyle dediler: ‘Biz gitmek istemiyoruz, burada devam edeceğiz’.”

Eski Mısır milli takımının sağ bek oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Oyunculara ‘oynayın ve üzerinize düşeni yapın’ diyoruz. Bir daha Dünya Kupası’nda oynayabilecek miyiz bilmiyoruz, hayatımızda kaç tane Dünya Kupası olacağını da bilmiyoruz… Haytham Hassan dün harika bir maç çıkardı ve oynamaya hazırdı; maçın koşullarına göre oyuna dahil edilecek.”

Efsane Lionel Messi’nin liderliğindeki Arjantin ile önümüzdeki Salı günü oynanacak maçla ilgili olarak İbrahim Hasan şunları söyledi: “Biz Messi’yi görmüyoruz. Oyunculara ‘Sahaya çıkın, oynayın ve kiminle oynadığınıza bakmayın’ diyoruz… Onların Messi’si var, bizim Mısır’da ise Muhammed Salah ve 26 tane Messi var. İnşallah Allah bizi onurlandırır.”