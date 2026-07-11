İbrahim Hasan: Messi “kışkırtıcı” ve bizimle konuşmak için gelmesinin nedenini bilmiyorum

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Hasan, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda iki takımın karşılaştığı maçta Arjantin kaptanı Lionel Messi’nin davranışlarına büyük öfkesini dile getirdi.

Mısır Milli Takımı, geçen Salı akşamı oynanan ve birçok tartışmalı hakem kararıyla sonuçlanan maçta Arjantin'e 2-3 mağlup olmuş ve bu kararlar "Firavunlar"ın yenilgisine neden olmuştu.

İbrahim Hasan, televizyon röportajında şunları söyledi: “Messi son derece kışkırtıcı davranıyor. Hakem kararlarına itiraz ederken bizim teknik alana gelmesinin nedenini anlamıyorum.”

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Bazı hakem kararlarının kendilerine sağladığı kolaylıklardan yararlanarak son derece soğukkanlı bir şekilde oynadılar. Teknik ekip ve Mısırlı oyuncular üzerinde tahrik ve psikolojik baskı yaratmaya çalıştıkları açıktı.”

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Sözlerine şöyle devam etti: “Dikkat çekici olan, Arjantin teknik ekibinin üyelerinin bizim teknik alanımıza yönelmiş olması, tersi değil. Amaç açıktı: Maçın o hassas anlarında Mısır milli takımından tepki koparmaktı.”

Bu davranışın ardından ortamın son derece gerginleştiğine işaret eden Hassan, şöyle açıkladı: “Durum o kadar ileri gitti ki, kaptan Saafan El-Saghir, yedek kulübesi önünde yapılan doğrudan ve kasıtlı tahrik nedeniyle sinirlerini kontrol edemedi ve bu da hakem tarafından kırmızı kart görmesine yol açtı.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Olanların teknik bir amacı yoktu; bu, sadece Mısır milli takımını kışkırtmak, maçın son dakikalarında konsantrasyonunu bozmak ve karşılaşmada yaşanan hakem tartışmasının ardından oyuncular ile teknik ekibe psikolojik baskı uygulamak için yapılan bir girişimdi.”