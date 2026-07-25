Real Madrid'in 26 yaşındaki Faslı yıldızı İbrahim Diaz, Alman ekibi Leipzig'in Fildişi Sahilli yeteneği Diomande'yi kadrosuna katma ihtimalinin artmasının ardından kariyerinde belirleyici bir dönemeçle karşı karşıya kaldı. Söz konusu transfer, Madrid ekibinin hücum dengelerini tamamen alt üst edebilir.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, Real Madrid 19 yaşındaki Diomande transferini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Leipzig'in 100 milyon euroluk ilk teklifi reddetmesinin ardından Madrid ekibi, Alman kulübünü ikna etmek için teklifin değerini artırmayı değerlendiriyor.

Kalmak ile ayrılmak arasında Diaz

İbrahim Diaz, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planları içinde yer alsa ve kulüp yönetimi sözleşmesini yenilemeye çalışsa da, Diomande'nin katılımı denklemi tamamen değiştirebilir. Zira bu durum Faslı milli oyuncunun oyunda kalma süresini önemli ölçüde azaltacak; bu da onu konumunu yeniden gözden geçirmeye ve ayrılık için bir fırsat aramaya itebilir.

Diaz, Merengueler'de kalmak istiyor; ancak Fildişi Sahilli yeteneğin varlığının dayatabileceği yeni gerçeklik, özellikle seviyesine ve uluslararası statüsüne yakışır düzenli bir oyun süresi elde etme isteği göz önünde bulundurulduğunda, onu zorlu tercihlerle karşı karşıya bırakıyor.

Tehlike bölgesinde 5 oyuncu

Diomande transferinin etkisi yalnızca Faslı yıldızla sınırlı kalmıyor; mevcut kadrodaki 4 oyuncuyu daha kapsayacak şekilde genişliyor. 18 yaşındaki Arjantinli Mastantuono, Mourinho'nun önceki itirazlarına rağmen kesinleşmiş bir kiralık ayrılıkla karşı karşıya. 22 yaşındaki forvet Gonzalo'nun geleceği ise, geçen sezonun sonunda Mourinho onu ayrılıktan kurtarmış olsa da tehdit altına girdi.

Diomande'nin muhtemel gelişi, özellikle Mourinho'nun kendisini denemek istediği sağ kanat mevkisinde, Lyon'a kiralanmasının ardından geri dönen 20 yaşındaki Brezilyalı Endrick'i de doğrudan etkiliyor. Ayrıca hâlâ sakatlığından iyileşen ve gelecek yılın başına kadar sahalara dönmeyecek olan 25 yaşındaki Rodrygo'nun da konumunu tehdit ediyor.