Ibrahim Afellay: “Umarım Ismael Saibari, Fas milli takımında ona fena halde küfür eder.”

Ibrahim Afellay, Fas’ın hücum hattındaki verimlilik konusunda endişeli. Afellay, Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçında Fas’ın İskoçya’yı 0-1 mağlup etmesinin ardından NOS’a bu endişesini dile getirdi.

Özellikle 77. dakikada Brahim Díaz’ın kaçırdığı büyük fırsat, Afellay’i rahatsız etti. Real Madrid’in forveti, skoru 0-2’ye getirmek için Ismael Saibari’ye mükemmel bir pas verebilirdi, ancak kendi başarısını ön plana çıkarmak istedi. Bu da beceriksiz bir top kaybına ve sinir bozucu bir maç sonuna yol açtı.

“Topla bu kadar iyi bir oyuncuysan, Díaz gibi, asla ‘Onu (Saibari, ed.) görmedim’ diyemezsin,” diye söze başlayan Afellay, “Bunlar maçta çok önemli anlar!” dedi.

“Onu görmedim diyemezsin. O topu burada ona vermesi gerekiyordu, bu en mantıklı pas! O zaman skor 2-0 olur ve maç biter. Şimdi ise İskoçya’yı maçta tutuyorsun,” diye iç geçiriyor Afellay.

“Umarım Saibari maçtan sonra ona iyice bağırır, fena halde azarlar,” diye devam ediyor yorumcu. “Ya da teknik direktör onunla hesaplaşır. Çünkü bunlar gerçekten de kilit anlar.”

Maç sırasında, takım arkadaşının pas vermek istememesinden duyduğu hayal kırıklığıyla Saibari’nin Díaz’a karşı kendini tamamen kaybettiği zaten görülüyordu. Sonuçta bu, maçın sonucunu etkilemedi: Saibari, 0-1’lik galibiyette maçın kahramanı oldu.

“Bu durum neredeyse sorun haline gelmeye başlıyor,” diyor Afellay, Fas’ın kaçırdığı fırsatlar hakkında genel bir sonuca vararak. “Gol atmak için bu kadar çok fırsat gerekiyorsa… İleride daha da güçlü rakiplerle karşılaşırsanız, bu bir sorun haline gelecektir.”