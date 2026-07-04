Ibrahim Afellay, Fas'ın galibiyetinin ardından Schilderswijk'te yaşanan olaylar hakkında: "Bu toplumsal bir sorundur!"

Ibrahim Afellay, Fas’ın Kanada’yı yenmesiyle Dünya Kupası’nda elde ettiği zaferin ardından Lahey’deki Schilderswijk semtinde ortaya çıkan kargaşaya sert tepki gösterdi. NOS analisti, “Faslılar sorunu” değil, “toplumsal bir sorun” olduğu görüşünde ve bu konu gündeme geldiğinde gözlerin kendisine çevrilmesinden bıkmış durumda.

Bu hafta başında Fas’ın Hollanda milli takımını yenmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde kargaşa yaşanmıştı. Fas’ın Kanada’yı yenmesinin ardından da, Lahey başta olmak üzere çeşitli yerlerde kargaşa çıktı.

Polis, köpek birliği, atlı polis ve tazyikli su aracıyla Schilderswijk semtinde hazır bulunurken, düzeni sağlamak için gizli görevliler de müdahale etmek zorunda kaldı.

Fas kökenli eski Hollanda milli takım oyuncusu Afellay ise bu olayların bir “Faslılar sorunu” olarak nitelendirilmesini doğru bulmuyor. “Her zaman bunu bir Faslılar sorunu haline getiriyorlar, ama ben buna kesinlikle katılmıyorum.”

“Çünkü İtalya’da her şeyi paramparça eden Feyenoord taraftarları da vandalizm yapıyor,” diyen Afellay, 2015 yılında İtalya’da AS Roma ile oynanan maç sırasında yaşanan olaylara atıfta bulunuyor.

"Aynı şey, stadyumda sahaya havai fişek atarak maçı durduran ve insanlara tehlike yaratan Ajax taraftarları için de geçerli."

"Bu sadece toplumsal bir sorun! Her zaman o küçük grubun öne çıkarılması çok üzücü, oysa iyi davranan büyük gruplar da var. Ve sürekli başkalarının eylemleri için kendimi savunmak zorunda olduğum hissine kapılıyorum."

“Birisi yanlış bir şey yaptığında benim kendimi savunmak zorunda kalmam ne kadar tuhaf, değil mi? Bunun sorumlusu ben değilim ki? Bunun bazen çok yorucu olduğunu söyleyebilirim,” diye sözlerini tamamlıyor Afellay.