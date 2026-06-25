Hollanda milli takımının 30 Haziran’da Fas ile karşılaşma ihtimali oldukça yüksek. Teknik direktör Mohamed Ouahbi’nin takımı, Haiti ile oynadığı son grup maçını 4-2 kazandı, ancak İbrahim Afellay’ı pek etkilemedi. NOS analisti, iki ülke arasında gerçekten bir karşılaşma gerçekleşirse, Oranje’yi en büyük favori olarak görüyor.

Oranje, Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında, İsveç’e (5-1)ve Japonya’ya (4-0) karşı şansı olmayan mağlubiyetler aldıktan sonra turnuvadan elenen Tunus ile karşılaşacak. Oranje, Japonya gibi dört puan topladı ve gol farkı artı dört.

Şu anda atılan gol sayısına göre birinci sırada Oranje yer alıyor. Japonya, son maçında üç puanıyla eleme yarışında hâlâ iddialı olan İsveç ile karşılaşacak. Sonuç olarak, Oranje’nin grubu birinci bitirme şansı oldukça yüksek.

Eğer bu gerçekleşirse, Hollanda takımı Fas ile karşılaşacak. Afellay’e göre, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, geçen Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen bu takım hakkında çok fazla endişelenmesine gerek yok. “Koeman kesinlikle Fas yüzünden uykusuz kalmasın,” diyen Afellay, bu görüşünü büyük ölçüde Haiti ile oynanan maça dayandırıyor.

"İkinci yarıda Fas’ın çok vasat oynadığını düşündüm, tabii ki dört oyuncu değişikliği de olmuştu." İskoçya’ya karşı 1-0 kazanılan maça kıyasla Ouahbi, Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Issa Diop ve eski Ajax oyuncusu Noussair Mazraoui’yi dinlendirdi.

"Fas'ın her seferinde topu kaybetme şekli...", diye devam ediyor Afellay. "Daha iyi rakiplere karşı böyle oynarsanız, resmen paramparça olursunuz. Topu kaybetmemeniz gereken yerlerde gereksiz yere topu kaybederek rakipleri maça sokuyorsunuz."

"Daha güçlü takımlara karşı topu bu şekilde kaybetmeyi göze alamazsınız ve Hollanda gerçekten çok iyi bir takıma sahip. Forvetlerinde çok fazla hız var, bunu boşa harcamazlar," diyor Afellay. Oranje beklenmedik bir şekilde ikinci sırada bitirirse, rakibi Brezilya olacak.