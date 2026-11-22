Arsenal efsanesi Ian Wright, takımın Premier League şampiyonluk yarışındaki avantajını koruması için öncelikli transfer hedefinin RB Leipzig'in yıldızı Antonio Nusa olması gerektiğini söyledi. Arsenal zirvede altı puan farkla lider olsa da eski forvet, Mikel Arteta'nın kadrosunda zorlu kış fikstürünü aşmak için gereken hücum gücünün eksik olduğuna inanıyor.

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Yedeklerin etkisizliği Arsenal'ın hücumdaki kadro derinliği sorununu ortaya çıkardı

Arsenal, cumartesi günü Newcastle ile 2-2 berabere kalarak iki puan kaybetti . Oyuna sonradan giren futbolcular etkili olamadı. Eberechi Eze gol attı ve sakat Bukayo Saka'nın yerine oynayan Noni Madueke etkileyici bir performans sergiledi, ancak konuk ekip devre arasından sonra etkisini yitirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Christos Tzolis maçın gidişatını değiştiremezken Viktor Gyokeres de sonradan dahil olduğu karşılaşmada bir kez daha sessiz kaldı. Bu etkisiz performanslar, eski Arsenal forveti Wright'ın eski kulübüne ocak ayında RB Leipzig kanat oyuncusu Nusa'nın peşine düşme çağrısı yapmasına yol açtı.

Wright, Havertz'i zorlayacak ocak transferi istiyor

Sky Sports'a konuşan Wright, Arsenal'ın kış transfer döneminde hem sol kanadı hem de santrfor mevkisini güçlendirmek için kararlı davranması gerektiğini vurguladı.

"Sol kanadı ve forvet hattını güçlendirmek isterim" dedi. "Bir noktada 'Artık harekete geçmeliyiz' dememiz gerekiyor. RB Leipzig'deki Nusa ile adımız anılıyor. Bence gidip onu almalıyız. Bugün Tzolis'i gördük, ondan yeterince şey göremedim."

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Wright, daha güçlü bir rekabetin Kai Havertz'in performansını yükseltmesine yardımcı olacağını da ekledi ve Gyokeres'in bu baskıyı yaratmadığını savundu. "Bence Havertz'in yanında onunla aynı seviyede veya daha iyi biri olup onu zorlarsa kendisinden daha fazla verim alırız; buna ihtiyacı var. Gyokeres'in bunu sağladığını düşünmüyorum."

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Yazın kaçan transferler Arsenal'ı kanatlarda seçeneksiz bıraktı

Arsenal'ın kanatlardaki sınırlı rotasyonu, hayal kırıklığı yaratan yaz transfer döneminden kaynaklanıyor. Gabriel Martinelli ve Leonardo Trossard'ın ayrılıklarının ardından kulüp, Julian Alvarez ve Vinicius Jr transferlerinde başarısız oldu. Böylece Tzolis, hücum hattına katılan tek oyuncu olarak kaldı.

Saka'nın şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olması, kadro derinliği eksikliğini daha da belirgin hâle getirdi. RB Leipzig'in, bu sezon sol kanatta çıktığı 16 maçta yedi gol ve sekiz asist kaydeden Norveç millî takımı oyuncusu Nusa için 80 milyon avro (67 milyon sterlin) istediği bildiriliyor.

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Şampiyonluk peşindeki Arsenal için ocak transfer dönemi büyük önem taşıyor

Arsenal, cumartesi günü Newcastle ile berabere kalmasına rağmen Premier League zirvesindeki altı puanlık farkını koruyor. Ancak Saka iyileşirken Eze ve Madueke'ye büyük ölçüde bel bağlamak, Tzolis ve Gyokeres'in yedekten geldiklerinde etkisiz kalmayı sürdürmesi hâlinde hata payını daraltıyor. Arsenal'ın ocak ayında RB Leipzig'in Nusa için belirlediği 67 milyon sterlinlik bedeli karşılaması, sol kanada üretkenliğini kanıtlamış bir oyuncu katacaktır.