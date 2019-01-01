Ian Wright: Arsenal'ın yenilmezlik serisi beklentileri çok yükseltti

Eski Arsenal'lı Ian Wright, Topçular'ın sezon başındaki yenilmezlik serisinin takımın sorunlarının görülmesini önlediğini iddia etti.

Arsenal'in efsane golcüsü Ian Wright, eski takımının durumunu değerlendirdi.

Sezonu ilk dörtte bitirerek iki sezondur uzak kaldıkları Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Topçular, sezona 22 maçlık yenilmezlik serisiyle başlamıştı. Ancak Wright'a göre, bu durum Arsenal için olumlu sonuçlanmadı.

Radio 5 Live' a konuşan Wright, "Sezon başındaki yenilmezlik serisi beklentilerin çok yükselmesine sebep verdi. Devam ederken çok iyiydi ancak dönüp baktığımızda bazı konularda gelişim kaydedilmesi gerektiğini görebiliyorduk," ifadesinde bulundu.

Wright sözlerine, "Gerçekçi olmak gerekirse ilk dört uzak bir hedef. Arsenal için Avrupa Ligi'ne konsantre olmak daha iyi olabilir. İlk dört için çekişilen Chelsea ve Manchester United'ın gösterdikleri performans, Arsenal için endişe verici," diye devam etti.

Son dönemde aldığı istikrarsız sonuçlarla 6. sıraya kadar gerileyen Arsenal, hâlâ 4. sıranın üç puan gerisinde yer alıyor.