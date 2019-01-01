Ian Rush: Liverpool hiçbir şey kazanamasa bile harika bir sezon geçirdi

Ian Rush, Liverpool'un bu sezon göstermiş olduğu performanstan dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

'un eski oyuncularından Ian Rush, Kırmızılar'ın sezon sonu şampiyonluğu kazanamasalar bile ortaya koydukları performansın inanılmaz olduğunu belirtti.

Liverpool yarışa hem Devler Ligi'nde hem de Premier Lig'de devam ederken, 'nin kalan maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek.

Ian Rush, Sky Sports News'a yaptığı açıklamada Liverpool'un şampiyon olamasa bile kendileriyle gurur duymaları gerektiğini söyledi:

"Liverpool'un maçlarını ve oynadıkları futbolu izlerken zevk alıyorum. Sezon sonunda hiçbir kupa kazanamasalar bile onlar için harika bir sezon oldu. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finaline kalarak kendilerini geliştirdiler ve bu yıl da aynı şekilde devam ediyorlar. Hiçbir şey kazanamasak bile hala gelişmeye devam ediyoruz. Bu sezonun gidişatından dolayı mutluyum."

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Liverpool, 1 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da 'nın konuğu olacak.