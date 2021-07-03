I Am Zlatan: Çıkış tarihi ne zaman, nasıl izlenir? Ibrahimovic'in filmi hakkında tüm detaylar

Juve, PSG, Barca, Inter, Milan... Zlatan Ibrahimovic'in filmlere konu olacak hikâyesinin sonunda filmi çıkıyor! Peki nasıl izlenir, ne zaman çıkacak?

Zlatan Ibrahimovic hem performansı hem de karakteri ile modern futbolun en etkileyici isimlerinden biri.

Halihazırda birçok kitap ve belgesele konu olan hikâyesi ise artık sinemada!

Yapımcılığını BR•F ve Nordisk Film'in üstlendiği "I Am Zlatan"ın (Ben Zlatan) yönetmenlik koltuğunda ise Jens Sjögren oturuyor.

Peki "I Am Zlatan" (Ben Zlatan) ne hakkında, ne zaman yayınlanacak ve nasıl izleyebilirsiniz? Goal Türkiye ile film hakkında bilmeniz gereken her şeye bir göz atın.

I Am Zlatan (Ben Zlatan) ne hakkında?

I Am Zlatan, Zlatan Ibrahimovic'in profesyonel bir futbolcu olma hayaliyle çocukken yaşadığı anıları anlatıyor.

İsveç'in Malmö kentinde büyüyen Ibrahimovic'in hikâyesi, Zlatan'ın dövüş sanatlarına olan sevgisi ve ailesiyle ilişkisini de içeren yolculuktan bahsediyor.

Filmde, İsveçli yazar David Lagercrantz tarafından yazılan ve 2011'de yayımlanan biyografi I Am Zlatan Ibrahimovic'e (Ben Zlatan Ibrahimovic) de dayandırılıyor.

I Am Zlatan (Ben Zlatan) ne zaman vizyona girecek?

I Am Zlatan, 10 Eylül 2021'de İsveç'te vizyona girecek.

IMDb'ye göre; bir hafta sonra, 17 Eylül 2021'de geniş kitleler için vizyonda olacak.

I Am Zlatan (Ben Zlatan) Fragman

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

I Am Zlatan'ın fragmanı ilk olarak 28 Haziran'da Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Fragmanda, Ibrahimovic'i kariyeri boyunca farklı yaşlarda gösteren sahneler yer aldı.

Ayrıca annesi ve menajeri Mino Raiola da fragmanda yer aldı. Fragmanı yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.

I Am Zlatan (Ben Zlatan) nasıl izlenir?

Görünüşe göre; I Am Zlatan henüz online bir platformda yayınlanmayacak.

İzleyiciler, 10 Eylül'den itibaren İsveç'te, 17 Eylül'de ise dünya çapında gösterime girecek filmi sinemalarda izleyebilecekler.

Henüz hangi online platformun I Am Zlatan filmini yayınlayacağı ise belli değil.

Daha fazlası