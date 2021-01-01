İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe uzun süren görüşmelerin ardından İrfan Can ile sözleşme imzaladı.

Bir süredir Türk futbol gündeminin bir numaralı konusu haline gelen İrfan Can Kahveci transferinde düğüm çözüldü..

Akşam saatlerinde Başakşehir kulüp binasına giderek Fenerbahçe'nin teklifini yineleyen sportif direktör Emre Belözoğlu , İrfan Can'ın takımıyla anlaşmaya vardı. İlerleyen saatlerde görüşmelere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'un da katıldığı öğrenilirken, kulüp binasına davet edilen İrfan Can'ın başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştiren İrfan Can Fenerbahçe'ye imzayı attı.

Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada İrfan Can için 7 milyon euronun yanı sıra 1 milyon euro bonus ödeneceğini ve oyuncunun bir sonraki satışının 11 milyon euronun üzerinde olması halinde Başakşehir'in bu satıştan yüzde 20 pay alacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade eden milli oyuncu, "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarlarımız beni beklesin, yüzde 100'ümle oynayıp, efsane çubuklu formamızın hakkını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da transferde başkan Ali Koç'un rolüne vurgu yaparken, "Başkanımız olmasaydı bu denli güçlü bir kadro kuramazdık" şeklinde konuştu.