İngiltere'den sürpriz iddia: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a teklif

Marcelo Saracchi'yi kadroda tutması zor görünen Galatasaray, Uruguaylı oyuncunun alternatifini Premier Lig'de buldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında üçüncü sıraya gerileyen Galatasaray, önümüzdeki sezon için tranfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

İngiliz basınından Sky Sports, sarı-kırmızılı takımın Crystal Palace forması giyen Patrick van Aanholt'a üç senelik kontrat teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

Habere göre takımıyla olan kontratını henüz yenilemeyen ve sezon sonunda serbest oyuncu statüsüne kavuşacak olan 30 yaşındaki Hollandalı stoper, Galatasaray'ın yanı sıra birçok farklı Premier Lig takımının da listesinde yer alıyor.

Premier Lig'in en deneyimli sol beklerinden biri olan Van Aanholt, hücuma katkısıyla öne çıkıyor.

En golcü savunmacılardan

Crystal Palace'a 2016-2017 sezonunda 12 milyon euro karşılığında Sunderland'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu daha önce Chelsea, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic gibi takımların da formasını giydi.

Van Aanholt U16'dan itibaren bütün alt yaş kategorilerinde milli olurken, Hollanda Milli Takımı formasını da 13 kez giydi.

İki gol daha atması halinde Premier Lig tarihinin en golcü 10 savunma oyuncusundan biri olacak olan Van Aanholt, bir sol bek olmasına rağmen 2015-2016 sezonunda altı, 2017-2018 sezonunda ise beş gol atmıştı.

Tecrübeli oyuncu bu sezon forma giydiği 19 Premier Lig maçında ise fileleri sarsma başarısı gösteremedi.

Editör yorumu

Marcelo Saracchi'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmamasından dolayı bu oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadrosunda tutması zor görünen Galatasaray'ın bu yaz yeni bir sol bek alması zaten beklenen bir durumdu.

Van Aanholt hem yaşı, hem sözleşmesinin bitiyor olması nedeniyle maliyeti hem de hücuma katkısıyla Galatasaray'ın istediği kriterleri karşılayan bir oyuncu ve sarı-kırmızılı takım için doğru isim olabilir.

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