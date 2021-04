İlkay Gündoğan'dan UEFA'nın yeni Şampiyonlar Ligi formatına eleştiri

Avrupa futbolunda gündemin ana maddesi olan Avrupa Süper Ligi ile ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken, Manchester City'nin Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı.

UEFA'nın açıkladığı yeni Şampiyonlar Ligi formatına dair eleştirilerde bulunan İlkay, maç sayısından şikayet etti.

İlkay Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni Şampiyonlar Ligi formatının Avrupa Süper Ligi gibi kötü bir fikir olduğunu savundu:

"Avrupa Süper Ligi ile ilgili tartışmalar devam ederken yeni Şampiyonlar Ligi formatı hakkında da konuşabilir miyiz? Maç sayısı her geçen gün artıyor. Kimse biz oyuncuları düşünmüyor mu? Yeni Şampiyonlar Ligi formatı Avrupa Süper Ligi'ne oranla kötünün iyisi. Şampiyonlar Ligi'nin mevcut formatı harika ve bu yüzden hem taraftarlar hem de biz oyuncular için en popüler organizasyon."

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...