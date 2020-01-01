İlhan Palut: Önemli bir maçı kaybettik

Göztepe - Hatayspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan 'nin teknik direktörü İlhan Palut, yedikleri golden sonra maçı çevirmek için istedikleri üretkenliğe ulaşamadıklarını bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, maçın ilk yarısının oyun olarak dengede gittiğini belirtti.

İlk devrede hem duran toptan hem de Guilherme ile buldukları pozisyonlar olduğunu vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

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"İkinci yarıya iyi başladık yine Soner ile bir pozisyon yakaladık ama bu maçta da anlamsız bir penaltıyla geriye düştük. Bu dakikadan sonra rakibimiz yarı sahasını iyi korudu. Biz ise rakip yarı sahada boşluklar bulma noktasında zorlandık. Golden sonra maçı çevirme adına istediğimiz üretkenliğe ulaşamadık. Çok önemli bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Salı günü bir lig maçımız daha var. Bu maça odaklanarak aldığımız bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz."

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Atakaş Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise önemli bir deplasmanda ligin düzenli oyun oynayan ekiplerinden Göztepe'ye karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yoğun bir maç programlarıın olduğunu kaydeden Erdoğan, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizim elimizdeydi, daha farklı da kazanabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Erdoğan, galibiyeti annesi vefat eden kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'a armağan ettiklerini belirterek, "Hakemin maçı iyi yönettiğini düşünüyorum." diye konuştu.