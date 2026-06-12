Hwang'ın ustalık dersi tam zamanında geldi: Feyenoord onu ve bir başka kilit oyuncuyu satmak istiyor

Feyenoord'un teknik direktörü Devy Rigaux, Güney Kore ile Çekya arasındaki Dünya Kupası maçı (2-1) sırasında yaşanan gelişmeleri memnuniyetle izlemiş olmalı. Algemeen Dagblad gazetesine göre, Rotterdam ekibi Hwang In-beom'u satmak istiyor.

Kulüp gözlemcisi Mikos Gouka bunu Perşembe günü duyurmuştu. Charles Vanhoutte (27) De Kuip'te yeni kontrolcü olacak.

“Kontrolcü orta saha oyuncusu için yer açmak amacıyla Hwang In-beom ve Jakub Moder'in ayrılması gündeme gelebilir. Feyenoord, bu yaz her iki oyuncuyu da satabileceğini düşünüyor” diye yazıyor gazeteci.

Hwang, Perşembe gecesi Dünya Kupası'ndaki ilk maçında piyasa değerini artırmak için elinden geleni yaptı.

Bir gol ve Oh Hyeon-gyu'ya yaptığı asistle Hwang, mutlak başrolü üstlendi ve Ladislav Krejcí'nin açılış golünü tamamen sildi.

Maçın ardından Hwang, FIFA tarafından Maçın Adamı seçildi. Tüm dünya onun parladığını gördü. Transfermarkt'a göre 29 yaşındaki Feyenoord oyuncusunun şu anki değeri 7 milyon euro.

Hwang gibi 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Moder'in değeri ise 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Polonya, bu yaz Dünya Kupası'nda yer almayacak.