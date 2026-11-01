Real Madrid'in yıldızı Fildişi Sahilli Yan Diomande, bugün pazar günü İspanya Ligi'nde Racing Santander filelerine dünya çapında bir gol kaydederek Kraliyet ekibiyle parlamayı sürdürdü.

Diomande, sekizinci haftadaki Villarreal maçında sol kanatta ilk 11'de yer alırken Vinicius Junior yedek kulübesinde oturdu.

O maçta Diomande, takımının galibiyete ulaşmasını sağlayan golü attı; ancak bu karşılaşma Vinicius'un kırmızı kart görmesine ve ardından 4 maç ceza almasına sahne oldu.

Vinicius, Sevilla ve Barcelona karşısında forma giyemedi, bugün de Racing Santander maçında yokluğunu sürdürdü; önümüzdeki Valencia maçında da oynamayacak.

Sezon başında Diomande'nin istikrarsız performansıyla birlikte Vinicius'un yokluğunda Real Madrid'in hücum hattının etkileneceğine dair bazı endişeler bulunmasına rağmen Fildişi Sahilli oyuncu üstün bir performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Diomande, La Liga'daki son 4 maçta 3 gol atıp bir asist yaparken, Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçta da bir gol atıp iki asist yaptı.

Bu üstün performans, birçok haberde ceza süresinin bitmesinin ardından Diomande'nin Vinicius'un yerine ilk 11'de kalma ihtimalinin konuşulmasına yol açtı.

Öte yandan, bugünkü Real Madrid - Racing maçının spikeri Hasan el-Aydrus bu konuya değinerek Diomande'nin muhteşem golünün ardından şöyle dedi: "Huzur içinde yat Vinicius".

Ve ekledi: "Vinicius'un yokluğunda Diomande'nin parlamasının ardından Real Madrid taraftarlarının dilindeki ifade şu anda bu".

Hatırlatmak gerekirse, Diomande sezona istikrarsız bir performansla başlamış, ardından takıma güçlü bir şekilde uyum sağlayarak toplamda 14 maçta forma giymiş, 4 gol atıp aynı sayıda asist yapmıştı.